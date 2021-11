Iedereen heeft een ‘rommelkamer’, maar Je Huis Op Orde-gezin maakt het extreem

Iedereen heeft wel een soort rommelkamer in huis. Waar de doos van de kerstboom en de strijkplank staan, bijvoorbeeld. Of anders een rommel-la. Zo eentje waar alle bonnetjes, pennen en paperclips in liggen. Dat is normaal, maar bij dit Je Huis Op Orde-gezin gaat het heel ver.

Het huis van het Lilian en Marco lijkt schoon en opgeruimd. Totdat je wat lades en kasten opentrekt of naar de zolder gaat, waar onder meer 165 lege dozen staan opgestapeld.

Je Huis Op Orde

In de loods van tweeduizend vierkante meter liggen al hun bezittingen uitgestald per categorie. En die lege dozen zijn nog lang niet alles. Zo liggen er ook 31 placemats, wat nogal opmerkelijk is voor een stel met één zoon. Ook hebben ze 63 flessen schoonmaakmiddel, 78 borden (nogmaals: opmerkelijk) en 120 paar schoenen.

De 345 CD’s en 170 Suske en Wiskes zijn voor een verzamelaar misschien nog wel te begrijpen, maar de 122 knuffels (waarvan 17 specifiek voor kerst) wat minder. Ook de 88 paar babysokken zijn confronterend, want hun kind Joey is intussen een tiener.

Moeite met weggooien

„Ik dacht dat ik het meeste weg had gedaan, maar blijkbaar niet”, zegt Lilian, terwijl de drie voor de categorie babyspullen staan. Ook Marco is sprakeloos als ze door de loods lopen: „Ik heb er geen woorden voor. Zoveel.”

Het Je Huis Op Orde-gezin heeft een druk leven. Lilian werkt als postbezorger en haar man als leidinggevende bij een autoreparatiebedrijf. Als haar moeder overlijdt, heeft ze weinig energie om het huis nog op orde te houden. „Het verschil is dat ik het verstop”, vertelt ze. „Als mensen op visite komen, dan valt het mee. Ik stop alles in hoekjes en kastjes weg.”

Op de zolder, waar de ‘lege dozen-familie’ alles opbergt, komt de visite niet. Al dertien jaar stapelt Joeys leven zich daar op in spullen, waarvan „het er steeds niet komt” om het op te ruimen. „Ik vind het soms wel moeilijk om iets weg te gooien”, zegt Lilian. En zo heb je ineens een loods van tweeduizend vierkante meter nodig om al je spullen in kwijt te kunnen.