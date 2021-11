Raadsel rond Zuid-Afrikaanse tienling: ‘Verkocht voor mensenhandel of verzonnen verhaal?’

De Zuid-Afrikaanse tienling uit Tembisa zou nooit zijn geboren en zijn verzonnen door de psychisch verwarde moeder. Of de tienling bestond wel, maar werd onder valse voorwendselen weggehaald bij de moeder en verkocht voor mensenhandel. Twee verbazingwekkende verhalen over de beruchte Tembisa-tienling. Het blijkt een raadsel. Wat is hier aan de hand?

De lezerscolumn van Bergje van Weezel bracht dit ijzingwekkende verhaal uit Zuid-Afrika bij Metro aan het licht. Van Weezel kaartte het treurige nieuws over de Afrikaanse moeder van de Tembisa-tienling aan. En de mediarel, beschuldigingen en horror-verdenkingen die daar omheen ontstonden. Want het blijkt nogal wat te zijn.

Zuid-Afrikaanse Tembisa-tienling wel of niet geboren?

Het is een mysterieus verhaal, nog zonder officiële afloop. In juni dit jaar ontstaat er namelijk een internationale mediarel rondom het nieuws over de Zuid-Afrikaanse moeder Gosiame Thamara Sithole en haar zwangerschap van een tienling. De moeder komt uit Tembisa, een plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng. Je leest het goed, een tienling. Gezien het grote aantal behaalde de foto van de hoogzwangere moeder met gigantische babybuik de internationale media. Maar daarna werd het een vreemd verhaal.

Want later klonk ineens het geluid dat het verhaal verzonnen was. De moeder zou opgenomen zijn in een psychiatrische inrichting en het ministerie van Gezondheid trok het bestaan van de baby’s in twijfel. Want er was geen enkel bewijs dat de kinderen waren geboren. Tenminste, dat meldden de Zuid-Afrikaanse autoriteiten. Ook de partner en zijn familie ontkende de geboorte van de kinderen. Zij brachten dit naar buiten in een persbericht. Men beschouwde het nieuws over de geboorte van de tienling als nepnieuws.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Tembisa10 In a remarkable turn of events the Tsotetsi family has announced in a statement "(it) has resolved and concluded that there are no decuplets between Teboho Tsotetsi and Gosiame Sithole." pic.twitter.com/RyElVta6w7 — Marvin Charles (@MarvinCharles_) June 15, 2021

Onderzoek van Independent Media

Maar het Zuid-Afrikaanse Independent Media, een van de grootste mediahuizen van het land, ging hier niet mee akkoord. Volgens hen gaat het niet om nepnieuws, maar om een doofpotaffaire. Ook de moeder blijft bij het verhaal dat ze bevallen is van de kinderen. Haar advocaat pretendeert dat de vrouw tegen haar wil werd vastgehouden in een psychiatrisch ziekenhuis. Het Zuid-Afrikaanse platform News24 schreef hierover. En ook Pretoria News-journalist Piet Rampedi houdt vanaf het eerste uur vol dat het verhaal van Sithole klopt.

Het gaat zelfs nog verder. Independent Media startte een privé-onderzoek en daaruit concluderen zij dat Sithole op maandag 7 juni 2021 beviel van vijf baby’s in het Steve Biko Ziekenhuis in de hoofdstad Pretoria. De andere vijf werden met een keizersnede geboren. Dit stond in een persverklaring op Independent Online.

Mensenhandel en hekserij

En daar zijn ineens twee totaal verschillende verhalen. Independent Media besloot verder in de materie te duiken en deed meer onderzoek. Op 27 oktober gaven drie woordvoerders van het mediabedrijf een persconferentie, en de onthullingen die zij daar deden bleken niet mals. Het bedrijf stelt namelijk dat de baby’s verkocht zijn voor adoptie en zouden zijn gebruikt voor hekserij. „Wat we ontdekten is dat onze staatsziekenhuizen het epicentrum zijn van mensenhandel en babyhandel.” Volgens het mediabedrijf gebeurt dit veelal bij bevallingen van meerlingen. Tegen de moeder zeggen ze dan dat een kind de bevalling niet overleefde.

Volgens het mediabedrijf zijn de resultaten van hun „gevaarlijke onderzoek” schokkend. Baby’s worden vanuit Afrika verhandeld naar Europa en de Verenigde Staten. Daarnaast zouden kinderen gebruikt worden voor offers van de Zuid-Afrikaanse Muti-religie. Independent Media kon geen harde bewijzen leveren tijdens de persconferentie, wat ook uit een fact-check van News24 bleek. Maar wel belooft het mediabedrijf in een tiendelige serie hun ontdekkingen verder te onthullen.

Raadsel

Het mediabedrijf stelt dat zij alle betrokkenen en ontdekkingen in beeld brengen in een 10-delige videoreeks. De provinciale regering van Gauteng blijft bij hun statement en neemt juridische stappen tegenover Independent Media. Dit vanwege hun „ernstige beschuldigingen tegen verpleegkundigen, artsen, ziekenhuismanagement en gezondheidsfunctionarissen”. De persconferentie over de Tembisa-tienling eindigt met een onbeantwoorde vraag: waar zijn de baby’s? Maar dat raadsel blijft, voor nu, onopgelost.