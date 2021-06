Matjesdragers houden bij Op1 pleidooi voor matjes: ‘Kicken’

Een paar bijzondere verschijningen aan de tafel bij Op1 gisteravond: Haagse matjesdragers. Die zie je steeds minder en dat is precies de reden dat ze aanwezig waren bij de talkshow. Er is namelijk een boek uitgebracht, De Matlas, waarin de mannen vereeuwigd zijn. Aan presentatoren Hugo Logtenberg en Sophie Hilbrand vertellen de Hagenezen waarom de ‘matcultuur’ hen zo dierbaar is.

Het is namelijk een uitstervende ‘dracht’, het matje. In de jaren ’80 ontstond de Haagse mattencultuur. Hoewel er op tal van plekken in ons land matjesdragers wonen, was het daar toch wel iconisch. Joost Nijhuis, de vormgever van het boek (heeft zelf overigens geen matje), ging samen met twee fotografen aan de slag om de matjes van verschillende Hagenezen vast te leggen. Er waren er drie aanwezig bij Op1, en daaruit blijkt maar weer dat de matjescultuur ook onder jongeren nog leeft. De 19-jarige Chicco, met een goed verzorgde mat in de woorden van Hilbrand, schoof namelijk ook aan.

Matjes bij Op1

„In de jaren ’70 en ’80 kwam de mat via een soort popcultuur naar Nederland”, vertelt Nijhuis, die tevens matjes-expert is. „Die kwamen overal voor, maar in Den Haag is het blijven hangen.” Er is zelfs een kaart gemaakt van Den Haag, die de mat-dichtheid laat zien. Dichter bij de kust zijn er wat minder matten, maar aan de binnenlandse ‘grens’ van Den Haag zijn het er een stuk meer.

En de matjesdragers zelf zijn ook flink trots op hun haardracht. Zo vertelt Chicco bij Op1 dat hij altijd op de scooter rijdt en dat iedereen dan omkijkt: „Vroeger was alles lang, nu is alles kort, en ik ben denk ik een van de weinigen met lang haar. Maakt niet uit waar je bent, ze kijken allemaal om.” En daar is het hem ook wel een beetje om te doen, geeft hij toe: „Ik vind het gewoon kicken.”

Leon is blij met het boek: „Terecht dat het er is. Het is in Den Haag gelukkig niet aan het uitsterven, want daar lopen 8-jarigen met matjes. Maar het is goed dat ze er iets mee gedaan hebben.” Alle drie de aanwezige mattendragers hebben hun matje er dan ook nooit afgehaald. Leon en Joop begonnen halverwege de jaren tachtig, Chicco had toen hij anderhalf was al een mat. Naast dat de cultuur voor de matjesdragers erg belangrijk is, noemen ze ook ‘de wind door je haren’ als groot voordeel van de mat.



En het zijn gasten met lef, humor, en schijt aan alles: mannen met #matjes. Maar het fenomeen lijkt nu langzaam uit te sterven. Matjesdragers Leon, Chicco en Joop werden vereeuwigd in het boek ‘De Matlas’ en vertellen waarom dit kapsel niet mag verdwijnen. #Op1 pic.twitter.com/dTMxDfkm8r — Op1 (@op1npo) May 31, 2021

‘Geweldig’

Kijkers zijn het eens met de mannen: matjes zijn een bijzonder deel van de Nederlandse cultuur. „Geweldig dat het nog steeds bestaat”, reageren ze, „maar ik was eigenlijk meer geïnteresseerd in het ‘waarom?’ van die Haagse matjes.” Een ander heeft aan één woord genoeg: „Goud.”



Ik was eigenlijk meer geïnteresseerd in het “waarom?” van die Haagse matjes. Maar geweldig dat het nog steeds bestaat natuurlijk. 😊 #op1 — theo miggelbrink (@03HT) May 31, 2021



Aan het eind van Op1 doet ook Logtenberg even een matje ‘op’, wat bewijst dat die haardracht misschien niet voor iedereen is weggelegd… Al vindt een kijker dat er ‘niks mis mee’ is.



