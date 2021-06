Ophef om Beau die gasten ‘afkapt’: ‘Iedereen even zijn kop houden!’

Tijdens een talkshow kun je je erop voorbereiden dat er soms discussies ontstaan. Vooral als je twee ‘kampen’ tegenover elkaar zet, en al helemaal als het over vaccineren gaat. Maar gisteravond, tijdens Beau, verloor presentator Beau van Erven Dorens toch zijn geduld. „Iedereen even zijn kop houden!”, riep hij boven een discussie uit. Kijkers zijn niet te spreken over deze actie, wat uiteindelijk leidde tot excuses.

Aan tafel zaten Matthijs van der Poel (huisarts), Karim Amghar (schrijver, presentator en docent), John Buijsman (acteur) en Florens van der Spek (Jezus Leeft). Het gesprek ging deels over de vaccinatiegraad in de ‘biblebelt’. Daar wonen relatief veel orthodoxe protestanten. Het zeer gereformeerde Urk steekt er met kop en schouders bovenuit als het om het coronavaccin weigeren gaat. Daar ligt het voorlopige percentage van mensen die wel willen het laagst: 20 tot 39 procent, tegenover ruim 85 procent in de meeste andere gemeenten.



Prikken lijkt de uitweg uit de #coronacrisis, maar niet iedereen is bereid. In de Biblebelt en achtergestelde wijken van grote steden is soms maar 35 procent van de inwoners bereid om hun prik te halen. Matthijs van der Poel, @KarimAmgharNL, John Buijsman en @Florens0148. #BEAU pic.twitter.com/xOjDFtbQrc — BEAU (@BeauRTL) May 31, 2021

Beau tegen Van der Spek: ‘Gewoon je mond houden’

Van der Poel, Amghar en Buijsman zijn samen de straat op gegaan om mensen over te halen zich tóch te laten vaccineren. Van der Spek is is het er niet mee eens dat je mensen beschermt met het vaccin. „Ik geloof dat je daarmee een zwak persoon creëert.” André Kuipers, die ook aan tafel zat bij Beau, geeft als argument dat vaccins een wetenschappelijk bewezen effect hebben, en dat je je ook vaccineert om mensen te beschermen die zich niet kúnnen laten vaccineren. Ook zegt hij dat er consequenties zitten aan het niet-vaccineren. „Dus je zegt eigenlijk dat gevaccineerde mensen niet geconfronteerd mogen worden met niet-gevaccineerde mensen, want die zijn gevaarlijk”, reageert Van der Spek, duidelijk verbaasd. Beau vroeg net vóór deze discussie ontstond al of hij even ‘mag afkappen’, maar opeens lijkt de bom te barsten.

„Iedereen even zijn kop houden!”, roept de presentator, nadat hij ook zijn vuist op tafel slaat. Het lijkt ergens nog een grapje, maar Beau is er „helemaal klaar mee”. Op de achtergrond blijft de discussie even doorgaan, al is amper te horen wat er gezegd wordt, omdat niemand elkaar laat uitpraten. „Je kan wel blijven lachen, maar als ik je vraag om je mond te houden, moet je gewoon je mond een keer houden”, snauwt Beau richting Van der Spek. Die laatste kijkt de presentator met een mond vol tanden aan.

‘Belachelijk’

Volgens kijkers kan deze actie niet door de beugel. Veel mensen vinden de uitbarsting van Beau een „belachelijke manier van afkappen”. Een ander: „Wat een eikel is die Beau! Beetje die jongen afblaffen omdat hij een andere mening heeft.”



Belachelijke manier van afkappen van #Beau. “Als ik je vraag je mond te houden moet je je mond houden”. Tenzij je pro vaccinatie bent want dan mag je uren lullen. Nodig die jongen met bijbel dan niet uit joh! — Roman (@Reauman88) May 31, 2021



Wat een eikel is die Beau! Beetje die jongen afblaffen omdat hij een andere mening heeft. #Beau — Eric Boogert (@EricBoogert) May 31, 2021



Gast uitnodigen en dan afkappen alsof het een hond is omdat niemand hem onder tafel geluld krijgt, hele dikke #fail #beau — Karin Vrielink (@Karin_Vrielink) May 31, 2021

En dat alleen Van der Spek een sneer leek te krijgen, terwijl Kuipers ook in de discussie verwikkeld was, valt niet goed bij kijkers. „Die Florens wist niet wat hem overkwam toen je alléén hem een beste sneer gaf en de mond snoerde.” Op voorhand was volgens haar al bekend dat hij ‘anders’ zou denken dan de rest. Daar is Wouter het mee eens: „Je kent iemand z’n mening vooraf, zeker hier. Als die je niet wilt horen, nodig hem dan niet uit.”



#beau toch… Je sloeg de plank mis. Ik hoorde je niet eens roepen! Die Floris wist niet wat hem overkwam toen je alléén hem een beste sneer gaf en de mond snoerde. (Je kon op voorhand al weten, dat hij anders zou denken dan de rest aan tafel) — Colinda (@Colinda9) May 31, 2021



Zoals #beau tekeergaat tegen @Florens0148 is echt niet okay. Je kent iemand z'n mening vooraf, zeker hier. Als die je niet wilt horen, nodig hem dan niet uit. De huisarts naast hem is de enige die de keuze respecteert. Eens of niet eens is niet relevant. — WouterM (@lerenbowlen) May 31, 2021

Na de show kwam Beau met openlijke excuses: „Het ging er in de show vanavond even hard aan toe… ik schoot uit mijn slof tegen Florens van der Spek, omdat de discussie mijns inziens ontspoorde”, schreef Beau onder een foto waarop hij en Florens lachend staan. „Na afloop heb ik nogmaals mijn excuses aan hem gemaakt, want iemand zo ruw tot de orde roepen is niet fatsoenlijk.”

