Jack van Gelder bij Humberto over formatie: ‘Je kan de PVV niet zomaar negeren’

Jack van Gelder is misschien voetbalkenner, maar ook als het gaat om de politiek heeft hij zijn mening klaar. Zo zegt hij bij Humberto dat hij vindt dat rechtse partijen met veel stemmers niet zomaar genegeerd kunnen worden. De formatie bevindt zich op dit moment in een ‘impasse’. De ene partij wil niet met die, andere partijen houden elkaar strak vast. Volgens Van Gelder is dat een „kinderachtig zooitje”.

„Als het Nederlandse volk een bepaalde partij kiest, met een hele hoop stemmers, moet je in ieder geval de moeite nemen om met elkaar proberen eruit te komen”, zegt Van Gelder bij de talkshow. Presentator Humberto Tan vraagt voor de zekerheid: „Bedoel je PVV bijvoorbeeld, of Forum (Voor Democratie, red.)?” Van Gelder doelt in ieder geval op de PVV, die tijdens de afgelopen verkiezingen 17 zetels binnensleepte.

Van Gelder bij Humberto: ‘Praat met elke partij’

Ook vraagt de sportverslaggever zich af waar men nog voor stemt. „Voor een stukje komedie dat nu inmiddels al heel lang duurt. Ze komen er met elkaar niet uit. Uiteindelijk gaan ze dingen beslissen en datgene waar je op gestemd hebt, laten ze na twee weken weer vallen, want anders kan je niet met elkaar werken.” Het is, volgens Van Gelder, voor de ‘normale burger’ onbegrijpelijk wat er gebeurt in Den Haag.

„Wat stel je voor?”, vraagt Humberto zich dan ook af. „Dat je in ieder geval met alle partijen praat”, is de suggestie van Van Gelder. Volgens hem heeft Ploumen gezegd dat er een links blok moet komen, omdat ‘de mensen’ dat willen. „Maar dat is dus niet zo, want er is ook een behoorlijke rechtse partij. Of je daar nou voor bent of niet, die is er wel. En die wordt nu überhaupt genegeerd.” Wel zegt dat hij „helemaal geen PVV-kiezer” is. „Zeker niet. Maar er hebben miljoenen mensen op die partij gestemd, en zij worden gewoon afgeschminkt.”



Frans @TimmermansEU pareert dat door te zeggen dat de PVV wegliep uit 't gedoogkabinet (wat het CDA overigens deed), @geertwilderspvv "misschien moet ik daar maar eens vanaf stappen"#Humberto pic.twitter.com/dDUZTv8BLG — Harry Jager (@HarryJager7) June 21, 2021

Frans Timmermans: ‘Je mag een partij uitsluiten’

Frans Timmermans, Eurocommissaris, was ook aanwezig en gaat met Van Gelder de discussie aan. Want ja, híj was eigenlijk uitgenodigd door Humberto om het over de formatie te hebben. Van Gelder zat er vanwege de wedstrijd Noord Macedonië – Nederland. „Een partij die mensen uitsluit, het land uit wil hebben of bepaalde religieuze boeken wil verbieden, daarover mag je toch zeggen ‘daar ga ik niet mee in een regering zitten’?” Volgens Van Gelder mag je dat zeggen, maar daarmee negeer je wel veel stemmers. Timmermans: „Welnee, welnee. Je zegt tegen die miljoenen mensen ‘het spijt me, maar ik kan niet regeren met een partij die dat in het programma heeft’.”

Volgens Timmermans ligt het besluit van de VVD en CDA om de PVV uit te sluiten ook aan het feit dat zij „enorm hun neus hebben gestoten” toen ze eerder een kabinet vormden met de PVV. Van oktober 2010 tot november 2012 regeerde de VVD namelijk met het CDA en gedoogsteun van de PVV. Maar na onenigheid over een pakket aan miljardenbezuinigingen, stopte de PVV de gedoogsteun. Maar Van Gelder vindt dat je „op een gegeven moment kan zeggen ‘daar stappen we overheen, het is elf jaar geleden’.” Timmermans: „Er kan ook een politiek leider zijn van een partij die zegt ‘ik vertegenwoordig zoveel mensen, als ik blijf vasthouden aan mijn discriminerende ideeën, dan kom ik nooit aan de bak. Misschien moet ik daar maar eens van afstappen'”, doelend op Wilders.

Wil je Humberto terugkijken? Dat kan hier.