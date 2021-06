Billie Eilish zegt sorry voor opgedoken racistisch filmpje

Vorige week doken er oude filmpjes van Billie Eilish op, waarin ze een beledigend woord voor mensen van Aziatische afkomst gebruikt. In een andere video leek ze een Aziatisch accent na te doen. Ze werd al snel een racist genoemd, maar nu heeft ze via haar Instagram gereageerd op de situatie. Naar eigen zeggen was ze „13 of 14 jaar” oud toen de filmpjes werden gemaakt.

„Jullie hebben me gevraagd hierop te reageren en dat wil ik doen, want ik word hierdoor uitgemaakt voor iets wat ik niet ben”, aldus de nu 19-jarige Eilish in haar Instagram Stories. „Er gaat een montage rond waarin ik een woord uit een liedje playback, waarvan ik op dat moment niet wist dat het een beledigende uitdrukking was voor mensen uit de Aziatische gemeenschap. Ik schaam me dood en moet ervan kotsen dat ik dat heb gedaan. Ik had voor dit liedje nog nooit van dat woord gehoord. Maar mijn onwetendheid en leeftijd waren geen excuus om zoiets kwetsend te doen. Het spijt me.”

„In de andere video brabbel ik in een verzonnen taal. Dat deed ik als kind soms als ik tegen mijn huisdieren, vrienden en familie sprak. Ik deed absoluut geen taal, accent of cultuur na”, liet de zangeres ook weten. „Hoe dit ook gezien wordt, ik heb nooit iemand pijn willen doen. Ik heb altijd hard mijn best gedaan om mijn beroemdheid in te zetten voor inclusie, verdraagzaamheid, tolerantie en gelijkheid.”



Ophef

Nadat de filmpjes opdoken, ontstond er meteen veel ophef onder haar fans. De cancel culture kwam weer omhoog en ook Eilish leek gecanceld te worden. Onder de hashtag die daartoe opriep werden veel tweets geplaatst. Het is nog maar de vraag of het statement van de zangeres alle zorgen van haar fans wegneemt. Naast racisme wordt Eilish namelijk ook beschuldigd van queerbaiting. Dat is wanneer iemand doet alsof ze op hetzelfde geslacht vallen, voor aandacht of zodat bijvoorbeeld hun muziek meer geluisterd wordt. Bij een recente Instagrampost schreef Eilish namelijk „I love girls” en ook in een videoclip zou ze volgens fans daarop hinten, maar een paar dagen later kwam naar buiten dat ze een vriend heeft.

Op sociale media schrijven mensen dat ze ook graag een uitleg voor de vermeende queerbaiting hadden gezien.



I saw Billie Eilish’s apology. But what I’m frustrated with is that she didn’t address her boyfriend, the blaccent, the supposed queerbaiting, and the fact she thinks her fans are embarrassing. — “BAD GUY” (@AnnaRose1684) June 22, 2021



y’all better not get mad at people for not accepting billie eilish’s apology. she addressed it of course, but that doesn’t equal to automatic forgiveness. people are still allowed to be hurt by what she did. also?? she didn’t address the queer baiting, and if you think she wasnt — alina ♡ (@kittyglamdemon) June 22, 2021