Eerdmans en Nanninga bij WNL Op Zondag: ‘Illegalen moeten vastgezet worden’

„De voordeur in Nederland staat wijd open en de achterdeur zit dicht”, zei Joost Eerdmans van JA21 vanochtend bij WNL Op

Zondag. Daarmee doelt hij op het belangrijkste punt van zijn partij: het strafbaar stellen van illegaliteit. Volgens hem moet dat „precies andersom”. Zijn kiezers reageren enthousiast, maar er zijn ook mensen (waaronder WNL Op Zondag-presentator Rick Nieman) die vinden dat het niet kan om alle ‘illegalen’ vast te zetten.

Eerdmans wil dus alle mensen die illegaal in Nederland verblijven vastzetten. „Ga je alle ‘illegalen’, ook als ze bijvoorbeeld niks hebben misdaan, vastzetten?” vraagt Nieman hem. „Ja, als ik iets doe dat niet mag, zeggen mensen ook ‘meneer Eerdmans, u krijgt een boete of u gaat de gevangenis in.” Maar Nieman wijst erop dat die ‘illegalen’ (overigens een aparte benaming omdat geen mens zelf illegaal is) vaak uitgeprocedeerd zijn en wel terug moeten, maar dat niet kunnen.



Oprichters van @JuisteAntwoord @Eerdmans en @ANanninga praten met @ricknieman over hun wensenlijstje voor de #formatie. Wat zijn hun plannen? En hoe was het gesprek met Herman Tjeenk Willink? Nu op @NPO1. #WNL pic.twitter.com/TvpG9BcOCh — WNL Op Zondag (@WNLOpZondag) April 25, 2021

Eerdmans bij WNL Op Zondag: ‘Nemen illegalen op in detentie’

„Moet de politie daar dan echt op gaan jagen?”, vraagt Nieman zich hardop af. Maar dat vinden Eerdmans en Nanninga niet het goede woord. „We nemen ze in ieder geval op in detentie”, zegt Eerdmans dan. „Dat vind ik leuker klinken dan ‘we gaan op ze jagen’.” Maar in principe komt het dus op hetzelfde neer.

Volgens Eerdmans is het probleem dat verschillende groepen migranten die uitgeprocedeerd zijn in Nederland dingen „toegestopt” krijgen. Hij wijst dan op het ‘bed, bad en brood’-principe en op eventuele uitgeprocedeerde migranten die een uitkering krijgen. „Wij zijn van de lijn ‘als je hier niet mag zijn, dan vertrek je.”

De andere gasten krijgen ook de kans om hun mening te geven, waaronder de burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma. Ook hij heeft soms te maken met asielzoekers, en is tevens regioburgemeester voor Oost-Brabant, waar drie azc’s zijn. Maar volgens hem is het strafbaar stellen van illegaal in Nederland verblijven geen praktische oplossing voor de problemen die daar soms bij komen kijken. „We kunnen het strafbaar stellen, maar dat kunnen we niet nakomen. Dat gaan we niet redden”, denkt hij. Hij vergelijkt het met het vloekverbod dat in sommige gemeenten geldt, en dat ook erg lastig te handhaven is.



John Jorritsma VVD vind aanpak illegaliteit geen issue,

omdat hij niet kan handhaven.#wnlopzondag cc @ANanninga @eerdmans pic.twitter.com/HCBsmEPmXq — Harry Jager (@HarryJager7) April 25, 2021

‘Hoe diep zit de haat?’

Onder kijkers bestaan twee kanten: de mensen die het punt van Eerdmans en Nanninga toejuichen, en zij die het verafschuwen. Zo zegt iemand: „Hoe diep zit de haat van deze twee van JA21 tegen mensen die geen verblijfsvergunning hebben om dat als hoofdpunt van beleid te hebben. Walgelijk.” Een ander vindt zelfs dat Nanninga „opgepakt” zou moeten worden. „Mevrouw Nanninga moet weer stemmingmaken.”



#wnlopzondag #wnl Hoe diep zit de haat van deze twee van JA tegen mensen die geen verblijfsvergunning hebben om dat als hoofdpunt van beleid te hebben. Walgelijk. — Thijs van der Sluis (@SluisThijs) April 25, 2021



Mevr Nanninga moet weer stemmingmaken , ze zou opgepakt moeten worden. #wnlopzondag — Je suis (@Xirini50) April 25, 2021

Volgens Eelco is het ‘vastzetten van illegalen’ een „goed idee”. En volgens Ron is er „niets mis met het strafbaar stellen van iets dat illegaal is. Zeker bij zoveel overlast.”



Joost Eerdmans wil illegalen vastzetten. Goed idee! Rick Nieman vindt dat zielig: "dat kun je toch niet doen!" Tot zover #vrolijkrechts bij #wnlopzondag — Eelco van Hoecke (@EelcoHoecke) April 25, 2021



Annabel Nanninga vergelijkt strafbaar stellen van illegaliteit met rijden onder invloed. Je gaat ook niet overal jagen op dronken bestuurders. Er is niets mis met het strafbaar stellen van iets dat illegaal is. Zeker bij zoveel overlast.#ja21#wnlopzondag — Ron Rietjens (@RonRietjens) April 25, 2021

