Burgemeester Eindhoven: ‘Liever gewacht met versoepelingen’

Volgens John Jorritsma, de burgemeester van Eindhoven en voorzitter van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, komen de versoepelingen te vroeg. Op 28 april gaan de terrassen open en vervalt de avondklok, maar daar hadden we beter een week mee kunnen wachten, vindt hij. „Het was mij een lief ding waard geweest om even te wachten tot het moment dat het écht mogelijk was om die eerste stap te zetten”, zegt hij in het televisieprogramma WNL Op Zondag op NPO 1.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Aanstaande dinsdag ontvangt burgemeester @JJorritsma040 van @gem_Eindhoven het Koninklijk gezin voor een digitale editie van #koningsdag. Hoe gaat dat eruit zien? En hoe gaat hij handhaven op en na Koningsdag, als we verder gaan versoepelen? Kijk mee, nu op @NPO1. #WNL pic.twitter.com/16LsbTuTee — WNL Op Zondag (@WNLOpZondag) April 25, 2021

‘Ten minste een week wachten met versoepelingen’

Jorritsma is niet de enige die vindt dat de versoepelingen op een ongepaste tijd komen. Zo schreef een groep intensivisten van Brabantse ziekenhuizen een brandbrief, die ze stuurden naar het ministerie van Volksgezondheid, het bestuur van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De artsen waarschuwen dat „de Nederlandse bevolking niet lijkt te beseffen hoe dicht we ons momenteel bevinden bij het moment dat de grens van onze ic-capaciteit bereikt wordt”.

Jorritsma zegt die zorgen over versoepelingen en druk op de zorg te begrijpen: „We zitten bijna op de top van de curve, maar we zijn er nog niet. Daarom is het een kwestie van balans zoeken. Vanuit het Veiligheidsberaad spreken we met één mond, dus ik heb me loyaal opgesteld, maar ik heb er afgelopen maandag wel mijn zorgen over geuit.”

Bij de eerste uitbraak was Brabant het epicentrum van de coronacrisis. „Wat ik toen heb gezien, wil ik niet nog een keer meemaken. Het was mij dan ook een lief ding waard geweest als we ten minste een week hadden gewacht”, zei Jorritsma.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eindhovense burgemeester Jorritsma over versoepelingen: ‘Had liever minstens een week gewacht’ https://t.co/LN10c431IO #WNL — WNL Vandaag (@WNLVandaag) April 25, 2021

Jorritsma: ‘Trots op Koningsdag in Eindhoven’

Waar Jorritsma wél blij mee is, is Koningsdag. Die vindt plaats in ‘zijn’ stad, en daar is hij „ontzettend trots” op. Omdat er vanwege de coronamaatregelen geen fysieke evenementen zijn, heeft de stad een onlineprogramma en een televisie-uitzending georganiseerd. „We hebben een heel creatief en vrolijk programma voorbereid. Daar ben ik ontzettend trots op”, vertelt hij aan het ANP.

Willem-Alexander, Máxima en de prinsessen nemen dinsdag plaats in een speciale studio op de Eindhovense High Tech Campus. Daar gaan zij onder meer een regioquiz doen. Daarin nemen ze het op tegen vier andere gezinnen uit Eindhoven en omstreken. Het bezoek van het koninklijke gezin aan de stad is live te volgen via NPO 1 en online.

Daarnaast is er een online dagprogramma, waar je een chipmachine kunt leren maken en geeft rapper Fresku een live-optreden. Het is kortom „voor ieder wat wils”, zegt Jorritsma. Maar die dag mag wel flink wat kosten: er is zo’n 2 miljoen euro uitgetrokken voor Koningsdag in Eindhoven. „Dat is veel geld, maar ik zie het als een investering in mijn regio. Met een zuiver geweten durf ik te zeggen dat de toegevoegde waarde groter is dan het bedrag dat we uitgeven.”