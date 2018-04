Van de beste werkgever kan iedereen iets leren

Wie wil er niet werken bij de beste werkgever van Nederland? Ieder jaar zijn er diverse lijstjes met werkgevers die uitblinken. Dat ondernemers graag in zo'n ranglijst staan is niet zo gek, want er is krapte op de arbeidsmarkt en daarom moeten zij extra hun best doen om goede medewerkers aan te trekken. En werkzoekenden vinden de sfeer op kantoor en interessant werk zelfs nog iets belangrijker dan hun salaris. Maar wat maakt een goede werkgever dan een ‘beste werkgever’?

Zon? Neem lekker vrij

Softwarebedrijf TOPdesk uit Delft heeft inmiddels meer dan honderd recensies verzameld op beoordelingssite Glassdoor en die zijn veelal lovend. Het bedrijf scoort een 4,8 (maximumscore is 5) en kwam zo op de lijst van Best Beoordeelde Werkgevers 2018.

Het is een jong bedrijf, vertelt HR-adviseur Nienke van den Berg. „De gemiddelde leeftijd is 31.” Toen zij zelf zes jaar geleden begon bij TOPdesk, lag de gemiddelde leeftijd nog lager. Een goed teken. „Er is weinig verloop, mensen blijven lang hangen.”

Dat heeft meerdere oorzaken, waaronder het feit dat er veel aandacht is voor talentontwikkeling. Zo krijg je een 'strength test' die uitwijst waar je talent ligt en hoe je dat kunt inzetten. Verder kun je opleidingen volgen en zijn er coaches. Bovendien is het HR-beleid heel flexibel, vertelt Van den Berg. „Schijnt de zon en heb je het niet druk vandaag? Dan kun je gerust vrij nemen.”

Vrijheid en zelfstandigheid

Vrijheid en vertrouwen zijn belangrijk in het bedrijf. Ze vertelt dat ze daar ook op let bij sollicitanten: die moeten wel passen bij die cultuur. „De vrijheid kan ook een keerzijde hebben”, zegt ze. „We werken zonder functieomschrijvingen, je mag tafeltennissen wanneer je wilt en er zijn weinig kaders. Die zelfstandigheid zorgt voor een fijne cultuur en veel mogelijkheden, maar je moet er wel mee om kunnen gaan.”

Zelfs medewerkers die goed passen in het team hebben soms moeite met het gebrek aan structuur. Dat lees je ook terug in de anonieme reviews op Glassdoor. Zo schrijft iemand die vijf jaar in dienst is: „Op dit moment zijn er geen minpunten. Hooguit zou ik iets meer behoefte hebben aan kaders in mijn dagelijks werk.”

Van den Berg herkent het. „Soms is het lastig voor mensen om keuzes te maken. Dan proberen we te helpen: iedereen heeft een teamleider of een coach. Vrijheid is wat ons onderscheidt, al is het goed om als bedrijf ook bewust te zijn van moeilijkheden die het met zich meebrengt.”

Aandacht voor individu

Het softwarebedrijf is dus een van de beste werkgevers, maar dat betekent dus niet dat het ook de beste werkgever is voor iedere sollicitant. Het is belangrijk dat werkgever en werknemer een goede 'match' zijn. Dat is zo bij een mkb-bedrijf als TOPdesk, maar zeker ook bij grote bedrijven. Een paar grote organisaties in de ranglijst van Effectory en Intermediair zijn bijvoorbeeld samenwerkingsverband Noord-Nederland, gemeente Alphen aan den Rijn en bouwbedrijf Heembouw. Intermediair schrijft dat zij aandacht hebben voor talent, zorgen voor een goed instroomproces (zowel selectie als inwerken) en uitzoeken waar de kracht van medewerkers ligt. Voor dat laatste gebruiken ze ook allerlei tools, zoals StrengthsFinder, Profile Dynamics of Fitch.

Betuttelen

Guido Heezen van Effectory houdt zich al jaren bezig met dit thema en ziet veel goede en slechte voorbeelden. Wat zijn de grootste valkuilen voor een werkgever? „Vertrouwen in je medewerkers is het allerbelangrijkste”, zegt hij. „Dat betekent niet dat personeel zomaar alles mag doen. Je moet ze serieus nemen en zonder te betuttelen de vrijheid geven om iets moois te maken. Ik hoor nog veel werkgevers op een negatieve, afstandelijke manier praten over hun werknemers: ’ze snappen het niet’, ’ze missen de visie’. Als je zo denkt over je personeel, dan zit je al fout.”

Voordat je ergens solliciteert wil je natuurlijk weten of je met een goede werkgever te maken hebt, maar lang niet ieder bedrijf staat op zo'n ranglijst. Hoe kom je erachter of het bedrijf bij je past? Heezen: „Ga eens in gesprek met werknemers. Zo kom je erachter hoe de sfeer is in een bedrijf en hoe het zit met zaken als talentontwikkeling. Of zoek eens filmpjes van het bedrijf op YouTube. Let dan vooral op de manier waarop mensen zich gedragen: zijn ze zichzelf of spelen ze een rol? Dat zegt veel over de cultuur.”