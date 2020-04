Virtuele Ronde van Vlaanderen massaal bekeken

Directeur Leo van Vliet van de Amstel Gold Race heeft zondag met interesse gekeken naar de virtuele Ronde van Vlaanderen. „Ik vond het leuk om te kijken en de renners zijn er volgens mij ook ingevlogen. „Maar je krijgt natuurlijk niet hét Ronde-gevoel", zegt de oud-winnaar van Gent-Wevelgem.

De virtuele Ronde van Vlaanderen heeft voor Belgische begrippen veel kijkers getrokken. De live-uitzending op zondagmiddag op het televisiekanaal Eén trok 613.486 mensen. Dat was een marktaandeel van 56 procent, meldt Sporza. „Dat zijn zeer mooie cijfers voor deze primeur in wielerland."

Nog geen duidelijkheid over Amstel

Voor de Amstel Gold Race die over twee weken verreden had moeten worden, zegt Van Vliet dat hij samen met de NOS nog wat speciale dingen aan het bedenken is. „Maar we moeten geen dingen gaan doen, die al bedacht zijn", lijkt hij een variant op de digitale Ronde van Vlaanderen vooralsnog uit te sluiten. „De Ronde van Vlaanderen was hier al heel lang mee bezig. We hebben er ook wel contact met hen over gehad. Maar er is wat voor nodig om dit te maken en dit is in Vlaanderen natuurlijk wel volkssport nummer 1."

Toch werd de wedstrijd ook in andere landen uitgezonden. Sporza meldde dat Zwitserland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Nederland en Noorwegen de beelden overnamen voor live-uitzendingen, livestreams en samenvattingen.