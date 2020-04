Profrenners rijden finale virtuele Ronde van Vlaanderen

Het boek Abdelhak Nouri: een onvervulde droom is woensdag op nummer 1 binnengekomen in De Bestseller60 van stichting CPNB.

Het werk over de jonge Ajacied uit Amsterdam kreeg vorige week een uitzending lang aandacht in de laatste week van De Wereld Draait Door. Onder meer Abdelhaks boezem- en voetbalvrienden Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Steven Bergwijn schoven aan bij presentator Matthijs van Nieuwkerk. Nour, ‘Appie’ in de volksmond, zakte op 8 juli 2017 tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in elkaar. Niet veel later werd duidelijk dat hij een hartstilstand heeft gehad met ernstige hersenschade tot gevolg. Nouri gold als een van de grootste talenten van Ajax en was al snel een lieveling van het publiek. Tot waar zijn talent zou reiken, zullen we echter nooit weten.

Ook belangrijk in deze tijd