Bertens verliest vierde ronde Australian Open

Het is Kiki Bertens niet gelukt door te dringen tot de kwartfinales van de Australian Open. De als negende geplaatste Bertens moest in Melbourne in de vierde ronde haar meerdere erkennen in de Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza.

In 68 minuten werd het 6-3 6-3 voor de mondiale nummer 32. In de Rod Laver Arena had Bertens geen antwoord op het agressieve spel van de voormalig nummer 1 van de wereld en winnares van twee grand slams: Roland Garros in 2016 en Wimbledon in 2017. Bertens brak Muguruza nog wel in de openingsgame, maar kwam geen moment echt lekker in de wedstrijd.

Voor het eerst grandslamtoernooi

De 26-jarige Muguruza domineerde vanaf de baseline en Bertens was met regelmaat te laat met het voorbereiden van haar slag om de krachtige slagen van Muguruza te retourneren. De Spaanse liet zien op de weg terug te zijn naar de mondiale tennistop en noteerde nauwelijks missers. Onlangs stelde Muguruza, die vorig jaar op drie grand slams al in de tweede ronde verloor, Conchita Martínez aan als coach.

Bertens (28), die de laatste twee wedstrijden tegen Muguruza ook verloor, was voor het eerst in haar loopbaan actief in de tweede week van het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Vorig jaar verloor ze in Australië al in de tweede ronde.

Fed Cup

Muguruza neemt het in de kwartfinales op tegen de winnares van het duel tussen de Duitse Angelique Kerber en Anastasija Pavljoetsjenkova uit Rusland. Bertens gaat zich nu voorbereiden op de Fed Cup-ontmoeting met Wit-Rusland, op 7 en 8 februari in Den Haag. Ze heeft zich voor het eerst sinds 2017 beschikbaar gesteld voor het landentoernooi.