Ajax speelt Chelsea-kater swingend weg

Met een grotendeels swingende voorstelling heeft Ajax de Champions League-kater van dinsdag van zich af gespeeld. FC Utrecht werd zondagmiddag met 4-0 afgedroogd.

Trots kon Ajax zijn op het eerste uur in het Champions League-duel tegen Chelsea. En trots dat het na rode kaarten van Joël Veltman en Daley Blind met negen man nog stand hield en een punt meenam uit Londen. Toch keerde de selectie van Erik ten Hag katerig terug in Amsterdam, in de wetenschap dat de ploeg met 1-4 had voorgestaan.

Weer Utrecht

Daar paste slechts één reactie op: in de competitie winnen van FC Utrecht. Toevallig was dat ook de club die naar de hoofdstad kwam toen Ajax vorig seizoen de dreun van de eeuw te verwerken kreeg. Tottenham Hotspur had de door heel Europa geliefde ploeg in blessuretijd uit de finale van de Champions League gehouden. Binnen de minuut stond Utrecht voor, maar Ajax herstelde de schade en ging op weg naar de kampioensschaal (4-1).

Zondag startte Ajax beter, veel beter. Furieus zelfs. Zakaria Labyad werd verrassend opgesteld en verving de geblesseerde Neres. De ex-FC Utrechter had sinds maart geen officiële minuut meer gespeeld. Het maakte niets uit, binnen 10 minuten hadden Dušan Tadić, Martínez (binnenkant paal), Tagliafico en Promes de 1-0 al op de pantoffel of het voorhoofd.

Rol van de VAR

Donny van de Beek scoorde wel, voor de rust tweemaal zelfs. Eerst poeierde hij een voorzet snoeihard binnen en kort voor de pauze rondde de middenvelder een geweldige aanval af (3-0). De aangever: ‘nieuweling’ Labyad. Tussendoor maakte Tadić 2-0 op aangeven van Promes. De VAR speelde een belangrijke rol bij dat doelpunt, want kort ervoor trapte Blind op de hak van zijn tegenstander. Scheidsrechter Nijhuis zag het niet, maar de VAR vond het niks. FC Utrecht snapte er niets van, maar de goal bleef op het scorebord.

De tweede helft nam Ajax gas terug, maar voetbalde toch frivool verder. Trainer Ten Hag bracht Dest, Huntelaar en Lang. Martínez kopte nog een corner van Ziyech binnen (4-0), maar daar bleef het bij.

Eén grote rondo

En FC Utrecht? Het zocht, maar wist niet waar het ’t moest zoeken. Aanvoerder Willem Janssen was realistisch en mopperde niet over het VAR-moment: „Dat Ajax een fantastische ploeg is, is vandaag weer gedemonstreerd. We zaten in één grote rondo en werden afgetroefd. Ajax had vandaag z’n Champions League-vorm meegenomen.”

Protestactie van Utrecht-fans bij het gemeentehuis van Amsterdam. / Evert Elzinga | ANP

Utrecht-supporters ontbraken zondag in de Johan Cruijff ArenA. Zij liepen in Amsterdam om te protesteren. 650 ‘uit-kaarten’ waren aangevraagd, maar de gemeente vond 500 genoeg. De Utrechtfans waren het daar niet mee eens en boycotten daarom de wedstrijd.