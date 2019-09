Van der Poel dé WK-favoriet? 'Doorzichtige poging'

Mathieu van der Poel is een favoriet voor de wereldtitel wielrennen zondag in Yorkshire. Maar niet dé.

Hij was al jaren een fenomeen op wielen en sinds zijn spectaculaire zege de Amstel Gold Race gaat er geen dag meer voorbij zonder dat er wel ergens gespeculeerd wordt over de kansen van Mathieu van der Poel op het WK wielrennen. De Nederlander geldt als topfavoriet voor de wegwedstrijd van zondag in Yorkshire.

Dat is ergens ook niet zo gek, want waar Van der Poel opstapt, wint hij bijna altijd. Of het nou om het mountainbiken, veldrijden of wielrennen gaat, hij rijgt de zeges aaneen. De harde cijfers van zijn voorbije jaar zijn monsterlijk goed. Hij won 32 van de 34 veldritten, waaronder het WK. Hij werd ondanks een valpartij Europees kampioen mountainbike en was de beste in acht wereldbekers. Op de weg zegevierde hij in 28 koersdagen elf keer, waaronder in de Amstel Gold Race en Dwars Door Vlaanderen. Het zijn imponerende statistieken, waarbij de rest alleen maar vol bewondering naar kan kijken.

Niet dé favoriet

Toch vinden de gebroeders Philip en Christoph Roodhooft, de eindverantwoordelijken bij Van der Poel zijn ploeg Corendon-Circus, in tegenstelling tot vele anderen niet dat hun pupil dé topfavoriet is. „Hij is een van de favorieten, maar niet per se meer dan bijvoorbeeld Peter Sagan. Dat velen hem die rol toeschrijven, zien wij als een net iets te doorzichtige poging om alle druk bij de Nederlandse equipe te leggen.”

Maar dat Van der Poel kanshebber is, dat is volgens hen duidelijk. Toch moest er na het succesvolle voorjaar van Van der Poel nog bepaald worden of hij het WK op de weg of dat op de mountainbike zou gaan betwisten. Uiteindelijk werd de keuze gemaakt voor de wegrace in Yorkshire. „Dit is een wereldkampioenschap dat op zijn maat is, dat is bij het wielrennen lang niet altijd zo. Volgend jaar in Zwitserland is het bijvoorbeeld veel meer voor klimmers. Wat het voor Mathieu zo’n geschikt parcours maakt? Er is veel niveauverschil, zonder dat het echt voor de pure klimmers is, met veel bochten. Dus je moet stuurvaardig en explosief zijn. Dat zijn twee specifieke kwaliteiten die Mathieu bovengemiddeld heeft.”

Balen of stralen?

Het WK werd na die beslissing een absoluut hoofddoel van Corendon-Circus. „We hebben er als ploeg ons wedstrijdprogramma op afgestemd. We hebben de Tour of Britain alleen maar gereden omdat Mathieu het WK wil winnen.” De Roodhoofts plakken desondanks niet een concrete doelstelling aan het WK. „Er zullen naast Mathieu nog vijftien renners aan de start staan die het idee hebben dat ze echt kunnen winnen. Hij heeft zeker ook die intentie, maar misschien wordt hij zondag tiende en blijkt dat gewoonweg het hoogst haalbare. Of misschien wordt hij tweede en baalt hij, omdat hij het ergens heeft laten liggen.”

Tot zijn grootste uitdagers rekenen ze in ieder geval drievoudig wereldkampioen Sagan. „Die staat er altijd op een WK. Julian Alaphilippe zal ook sterk zijn, zelfs al was hij de voorbije tijd minder prominent aanwezig. Alexey Lutsenko zit in een geweldige flow. Verder hebben de Belgen een sterke ploeg met Philippe Gilbert en Van Avermaet.”

Hecht team

Waar de broers Roodhooft de voorbije maanden alles uitstippelden met Van der Poel, valt hij tijdens het WK onder de hoede van de Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout. De voorbereiding verloopt in samenspraak en bouwt verder op het plan van Corendon-Circus. „De samenwerking met de KNWU is soepel verlopen. Moerenhout is bovendien slim genoeg om te zien dat onze aanpak goed werkt voor Mathieu. Voor hem komt het er vooral op aan om er een hecht team van te smeden.”

Collega's over Van der Poel

‘Hij spot met de wielerwetten’

„Hij laat zien dat al die oude wielerwetten totale bullshit zijn. Mathieu bewijst dat je met een heel andere winter dan de meeste wegrenners dus ook de 250 kilometergrens in de Ronde van Vlaanderen en Amstel Gold Race kan slechten. Zijn basistraining is veel geringer dan die van ons. Het is heel interessant om zijn prestaties onder de loep te nemen en eens te gaan onderzoeken hoe het kan dat hij dit voorjaar zo met de wielerwetten spot.”

Tom Dumoulin over het voorjaar van Van der Poel.

‘Hij liet ons achter als junioren’

„Op een dergelijke aankomst zijn er maar weinig renners die hem kunnen evenaren. Waarschijnlijk niemand. Hij liet ons achter als een groep junioren. Het was alweer een paar dagen geleden dat hij een koers gewonnen had, dus hij was waarschijnlijk boos. Of het niet gewend.”

Matteo Trentin na een ritzege van Van der Poel in de Tour of Britain.

‘Hij is meer dan fenomenaal’

„Ik heb de hele tijd met open mond zitten te kijken naar hem. Hij reed de hele laatste rechte lijn op kop om daarna nog de sprint te winnen. Van der Poel is veruit de beste, er stond geen maat op hem. Hij is meer dan fenomenaal. Ik denk dat ik nog een beetje zal moeten trainen om bij hem in de buurt te komen.”

De inmiddels overleden Björg Lambrecht na de Amstel Gold Race.

‘Hij vliegt op dit moment’

„Het was een bizarre koers. Een grote emotionele achtbaan. Ik wist dat Van der Poel de snelste was, dus ik koos ervoor in zijn wiel te gaan zitten. Hij vliegt op dit moment. Dat ik achter hem tweede kan worden, stemt mij al zeer tevreden.”

Simon Clarke na de Amstel Gold Race.