'Tijd dat Oranje weer actief is op een eindtoernooi'

Het Nederlands elftal staat voor een belangrijke week. Vooral de interland tegen Duitsland is belangrijk voor bondscoach Ronald Koeman.

Het was zo leuk en fijn: meedoen aan de finaletoernooi van de Nations League. Na het mislopen van het EK 2016 en het WK 2018 kreeg het Nederlands elftal weer wat kleur op de gezicht tijdens de voorbije zomer. Toch kleeft er een behoorlijk nadeel aan de goede resultaten in het nieuwste UEFA-toernooi.

Noord-Ierland

Want waar Nederland in de Nations League speelde, ging de rest van de EK-kwalificatiepoule door met het spelen van wedstrijden. Zodoende heeft Nederland een flinke achterstand in wedstrijden op bijvoorbeeld Noord-Ierland.

De Noord-Ieren hebben tot dusver vooral tegen de kleinere landen gespeeld en wonnen al vier hun wedstrijden. Dit terwijl Oranje pas twee keer in actie kwam, waaronder een keer tegen Duitsland, een wedstrijd die verloren werd.

Hoewel Nederland zelfs vrijdag bij een nieuwe nederlaag tegen Duitsland Noord-Ierland (dat nog twee keer tegen Duitsland en Nederland moet spelen) nog altijd op eigen kracht kan achterhalen, wordt de achterstand in mentaal opzicht dan wel heel groot. Negen punten met slechts een wedstrijd minder te gespeeld.

Meer druk voor Oranje

Maar dat wordt geen makkelijke opdracht. Nederland speelde het voorbije jaar al drie keer tegen de Duitsers en had het twee keer ontzettend zwaar. „Er staat voor ons wel wat meer druk op dan voor Duitsland", erkent bondscoach Ronald Koeman tegenover NU.nl. „Maar bij een mooi resultaat morgen kunnen we een heel mooie stap zetten. En zo niet, dan moeten we nog steeds in staat zijn om het EK te halen."

„Ik denk niet dat we elkaar in tactisch opzicht nog kunnen verrassen", zo betoogt Koeman verder. „Je moet er tegen Duitsland in ieder geval geen hardloopwedstrijd van maken, want dat ga je niet winnen."

Captain Virgil van Dijk is positief gestemd. „Het is tijd om weer eens actief te zijn op een eindtoernooi. Een zege op Duitsland zou ons daar enorm bij helpen. Wij denken ook dat dit mogelijk is, maar we zullen beter moeten verdedigen dan in de vorige drie duels met hen in het afgelopen jaar. Wij weten wat we beter moeten doen. En we denken ook te weten hoe we ze pijn kunnen doen."

Ontbreken Sané

Voor Nederland is het in ieder geval een mooie meevaller dat Leroy Sané er niet bij is. De vleugelaanvaller van Manchester City is geblesseerd. Tijdens de laatste twee duels met Oranje was hij een plaag voor de verdediging en scoorde hij in beide duels een keer.