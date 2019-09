Dennis verpest gouden tienerdroom Evenepoel

De grote Vlaamse wielersensatie Remco Evenepoel (19) is er niet in geslaagd om op het WK tijdrijden in Yorkshire goud te pakken. Slecht éen man was er op het lange glooiende parcours sneller, de winnaar van vorig jaar: Rohan Dennis.

Voor Evenepoel begon de tijdrit al apart. De Belg was amper honderd meter onderweg, toen hij al bijna stil ging staan om aan zijn sokken te prutsen. Toch – of misschien wel daardoor – zette hij aan het eerste meetpunt al een geweldige tijd neer, waar niemand aankwam tot de laatste twee renners. Zijn landgenoot Victor Campenaerts miste die tijd op een tel, maar regerend wereldkampioen Dennis dook er ruim onder. Ondertussen gaf Primoz Roglic niet thuis. De Sloveen was voor velen de te kloppen man. Maar om zo kort na zijn Vuelta-zege weer helemaal scherp te zijn voor een nieuw hoofddoel bleek te veel gevraagd. De lijn van de eerste tijdmeting werd naadloos doorgetrokken in het vervolg. Alleen Campenaerts viel letterlijk weg, waardoor de Italiaan Filippo Ganna naar de derde plek reed.

Oude tijdritspullen

Dat Dennis het goud prolongeerde, mag een klein wonder heten. De renner van Bahrain Merida verliet de voorbije Tour de France daags voor de tijdrit de race. Hij leefde in onmin met zijn ploeg, die het beloofde nieuwe tijdritmateriaal niet op tijd kon leveren. Hij verliet Frankrijk en sindsdien hoorde niemand meer wat van hem. Totdat er twee weken geleden een interview verscheen, waarin hij tekst en uitleg gaf over de hele situatie bij zijn team. Daarnaast kondigde hij aan zich goed voor te bereiden op het WK tijdrijden, met de tijdritfiets van zijn oude team BMC.

Hij haalde op imponerende wijze zijn gelijk. Dennis haspelde de 54 kilometer ruim een minuut sneller af dan zijn voornaamste uitdager Evenepoel. „Ik heb veel thuisgezeten, veel in mijn hoofd gewerkt en moeten verwerken", vertelde de kersverse wereldkampioen nadat hij de streep was gepasseerd. „Het is een moeilijk jaar voor mij geweest, maar toch kwam ik hier met mijn beste fysieke conditie. Daarnaast was ik mentaal ook goed voorbereid, ik heb de voorbije twee maanden psychologische ondersteuning gehad."

Geen oranjefeest

De prestatie van de negentienjarige Evenepoel blijft ondanks het enorme verschil natuurlijk een van wereldklasse, want in het wielrennen zijn er amper tieners die überhaupt al prof worden. Maar voorlopig moet hij op gepaste afstand erkennen dat er een man is die hij op dit onderdeel niet kloppen kan. Voor de Nederlanders was de tijdrit bij afwezigheid van Tom Dumoulin geen heel groot succes. Dylan van Baarle werd vijftiende, Jos van Emden 21e.