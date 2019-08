Bertens overtuigend naar tweede ronde US Open

Kiki Bertens is de US Open begonnen met een zege in twee sets op de Spaanse Paula Badosa. Het werd in 64 minuten 6-4 6-2 voor de nummer zeven van de plaatsingslijst.

Bertens begon goed op baan 17, de vierde baan op Flushing Meadows. Ze plaatste direct een servicebreak en die hield ze tot 5-4 vast. Met een backhandwinner haalde Bertens de set vervolgens binnen. In de tweede set won Bertens na een 1-0-achterstand vijf games op een rij, waarna ze het op 5-2 met een sterke opslag afmaakte.

Geen enkel breakpoint tegen

Bertens gunde de 21-jarige nummer 91 van de wereld geen enkel breakpoint en sloeg 23 winners, tegenover 17 onnodige fouten. Voorafgaand aan het duel had Bertens laten weten de afgelopen weken vooral op aanvallend tennis getraind te hebben. Ze zocht elf keer het net op en won negen van die punten.

Voor Bertens was het haar eerste zege in drie weken tijd. Twee weken geleden verloor ze in Cincinnati haar eerste partij van Venus Williams en in de week voor de US Open kwam ze niet in actie.

Volgende ronde

Bertens haalde vorig jaar de derde ronde in New York en dat is haar beste resultaat op de US Open. Om dat resultaat te evenaren, moet ze donderdag de winnares van het treffen tussen de Russin Anastasija Pavlioetsjenkova en Pauline Parmentier uit Frankrijk verslaan.

Een wedstrijd tegen de Russin zou een mooie kans op revanche kunnen zijn voor de Nederlandse. Pavlioetsjenkova schakelde Bertens dit jaar uit op de Australian Open, op Roland Garros versloeg Bertens Parmentier in de eerste ronde.