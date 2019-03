Groenewegen wint de openingsrit in Parijs - Nice

The king is dead, long live the king. Real Madrid won vier van de vijf laatste keer de Champions League, waaronder de drie voorbije edities. De Koninklijke werd dinsdag door een sensationeel Ajax (1-4) van de troon gestoten. Hoe groot is de kans dat Ajax over twee maanden zelf die troon kan bestijgen?

De lof is in ieder geval niet uit de lucht voor de ploeg van Erik ten Hag, zowel in binnen- als buitenland. „Dit is echt een gigantische overwinning. Real Madrid krijgt er niet zomaar vier tegen in eigen huis”, zegt Sid Lowe, die namens The Guardian in Madrid was. „Ze scoorden vier keer en de ene goal was nog mooier dan de ander. Het waren echt goede doelpunten en allemaal om verschillende redenen. Ajax was al bijzonder goed tijdens de eerste wedstrijd in Amsterdam. Die verdienden ze niet met 1-2 te verliezen. Dit keer kregen ze alsnog het resultaat waar ze recht op hadden. Wat ze nog beter deden dan drie weken geleden was de manier waarop ze anticipeerden tijdens de cruciale momenten en hoe scherp ze daarbij waren.”

Blind en Tadic