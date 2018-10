Feyenoord-aanvoerder Van Persie: Ajax wordt gehypet

Het is niet de vraag of Ajax zondag van Feyenoord wint, maar met hoeveel. Dat is zo’n beetje in het hele land de tendens richting de Klassieker. Zelfs in Rotterdam, zo merkte Robin van Persie afgelopen week bij het trainingsveld. „Ik sprak een diehard fan die er áltijd is, elke dag staat hij voor de deur. Toffe gozer. En ik merkte aan alles dat hij hem knijpt voor de wedstrijd tegen Ajax. Dus ik zei dat hij zich geen zorgen hoeft te maken, dat we er vól voor gaan. Ik kon hem natuurlijk niet beloven dat we gaan winnen, maar wel dat het geloof in een overwinning er écht is. Dat is cruciaal.”

De 35-jarige routinier probeert dat geloof zo veel mogelijk over te brengen op de jonge ploeggenoten. Van Persie hoopt dat er een heilig vuur gaat branden, waarmee Ajax in eigen huis op de knieën kan worden gebracht. Gezien de individuele kwaliteiten en het vertoonde spel dit seizoen staan de Amsterdammers er een stuk beter voor dan Feyenoord, maar daar heeft Van Persie geen boodschap aan.

Pep

Hij weet als geen ander dat voetbal niet op die manier werkt. „Het hangt van kleine dingen af hoe een wedstrijd verloopt. Stel dat zij per ongeluk een slechte inworp hebben en wij er met de bal vandoor gaan en scoren. Bam, dan kun je ineens een heel andere wedstrijd krijgen. Ik heb tegen heel veel topploegen gespeeld, maar daarvan was er maar één echt onverslaanbaar: het FC Barcelona van Pep Guardiola. Daar kon je gewoon niets tegenin brengen. Dat team was zo ontzettend goed, op alle fronten. Van alle andere topploegen waar ik tegen heb gespeeld was er geen enkele club zó goed. Manchester City vind ik een geweldige ploeg, heerlijk om naar te kijken. Maar als ze tegen bijvoorbeeld Liverpool spelen hebben ze een probleem. Soms wordt een elftal ook gewoon gehypet. In Nederland gebeurt dat nu bijvoorbeeld met Ajax. Maar ik doe er niet aan mee dat het daar allemaal zoooo fántástísch is. Alleen Barcelona was zoooo goed, verder niet. Elke ploeg heeft zijn zwakte. PSV, Ajax, wij. Ik heb de eerste helft van Ajax tegen Benfica gezien en toen zag ik heel veel goede dingen. Maar ook heel veel punten waarvan ik denk: hey, daar liggen kansen.”

De aanvoerder van Feyenoord kijkt overigens liever naar zijn eigen equipe dan naar de tegenstander van komende zondag. Hoewel de mannen van Giovanni van Bronckhorst nog geen grote indruk hebben achtergelaten in de eerste negen wedstrijden van dit seizoen, zit het in de selectie wel goed, zegt Van Persie. „Een tijdje terug organiseerde ik een meeting om 8 uur in de ochtend. Dat betekende dat iedereen driekwartier eerder zijn bed uit moest. Dus stiekem was ik benieuwd naar wie er wel en niet zouden zijn. Iedereen was er. Als ik zoiets bij Arsenal, Manchester United of Fenerbahçe had georganiseerd, dan was de helft niet komen opdagen. Dat weet ik zeker. Hier bij Feyenoord hebben we dus een heel hechte ploeg.”

Gesprekken

Van Persie roept de spelers eens in de zoveel tijd bijeen om even zonder de technische staf te kunnen praten. „In een groep van 23 man heb je heel veel verschillende karakters en leeftijden. En basisspelers en wisselspelers. Er gebeurt heel veel binnen zo’n team. Dan is het lekker als je even alleen met elkaar kan kletsen over hoe het met iedereen gaat.” Alles wat wordt besproken blijft binnenskamers, is de bedoeling. Alles. „Niets daarvan is naar buiten gekomen. Ik zou het nooit tegen een journalist vertellen of tegen een vriend. Tegen niemand. En zo denkt de rest van de ploeg er ook over. Dat is een goed teken.”

De spelers van Feyenoord zien elkaar ook regelmatig buiten het trainingscomplex en het stadion. Zo gingen ze afgelopen dinsdag een potje bowlen. Van Persie begint hard te lachen. „De beste bowler is Eric Botteghin. Hij gooide de ene strike na de andere spare: 192 punten. Niet normaal.”

Full score

Hoe goed ze het ook met elkaar kunnen vinden; het feit blijft dat de bekerwinnaar van vorig seizoen momenteel op de derde plaats staat met 7 punten minder dan PSV en 2 minder dan Ajax. Volgens Van Persie heeft dat ook met de kwaliteit van de Eredivisie te maken. „In de Premier League heeft koploper City na 9 wedstrijden 24 punten, in Turkije heeft nummer 1 Galatasaray slechts 19 punten. En in de Eredivisie heeft PSV de full score. Wat als PSV 4 punten minder had gehad? Dan had niemand gesproken over het enorme gat met Feyenoord dat ‘maar’ 20 punten heeft. Maar goed, dat is niet de realiteit. Het is knap dat PSV tot nu toe alle wedstrijden heeft gewonnen.”

Bij een nederlaag in de Johan Cruijff Arena wordt het gat met PSV 10 en met Ajax 5 punten. Dan blijft er weinig over om voor te strijden in het seizoen dat Van Persie als zijn laatste voetbaljaar beschouwt. Maar hij heeft geen kampioensschaal nodig om zijn terugkeer naar Feyenoord als succesvol te bestempelen. „Het is al een succes. Ik was het plezier in het voetbal verloren, ging met een chagrijnig gezicht naar de trainingen. Hier in Rotterdam heb ik het plezier teruggevonden. En vergeet niet dat ik al twee prijzen heb gepakt: de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal.”

Een zege op Ajax zal zijn imposante loopbaan van een laagje glans voorzien. Van Persie gelooft er heilig in dat het kan. „Het maakt mij echt niet uit wat mensen van tevoren over de wedstrijd zeggen. Of we nou favoriet zijn of niet; het wordt tijd dat we daar weer eens gaan winnen, want dat is lang geleden. Veel te lang.”