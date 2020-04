Misdaadzender komt met vervolg op Netflixtopper Tiger King

De Amerikaanse misdaadzender Investigation Discovery gaat een vervolg maken op de populaire Netflix-docureeks Tiger King: Murder, Mayhem and Madness. In de special moeten vragen die kijkers na afloop van de serie hadden, worden beantwoord. Dat heeft de zender laten weten aan Amerikaanse media.

In Investigating the Strange World of Joe Exotic wordt dieper ingegaan op de ruzie tussen de excentrieke katachtigenverzamelaar Joe, die momenteel in de gevangenis zit, en dierenactiviste Carole Baskin, de dame die Joe had willen omleggen. „Kijkers waren begrijpelijk erg geboeid door Netflix' Tiger King, maar de miljoenen fans van true crime wereldwijd wilden meer", zegt Henry Schleiff, directeur van Investigation Discovery.

Mysterieuze verdwijning

Een van de vragen die niet wordt beantwoord in Tiger King is wie er verantwoordelijk is voor de mysterieuze verdwijning van de eerste man van Carole. De echtgenoot verdween in 1997 van de aardbodem. Volgens Joe heeft Carole hem vermoord en werd zijn lichaam nooit gevonden omdat ze de overblijfselen aan haar tijgers had gevoerd. In de nieuwe serie gaan de makers op zoek naar nieuwe aanwijzingen.

Tiger King ontpopte zich de afgelopen weken tot dé grote nieuwe kijkcijferhit van Netflix. De streamingdienst komt binnenkort met een extra aflevering.