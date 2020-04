‘Extra aflevering voor docuserie Tiger King op Netflix’

Goed nieuws voor de fans van de Netflix-serie Tiger King. Volgens Jeff Lowe, één van de mensen in de serie, komt er namelijk een extra aflevering.

Wie een beetje actief is op sociale media of de entertainmentsecties van een krant leest, kan de enorme hype rondom Tiger King haast niet gemist hebben. In de serie worden verschillende eigenaren van dierentuinen gevolgd, dierentuinen met de focus op ‘grote katten’. Tijgers, leeuwen, panters en zelfs kruizingen tussen de verschillende dieren.

Documentairemaker Eric Goode legt in de zevendelige reeks de verhoudingen tussen de verschillende eigenaren bloot en laat daarbij ook een bizarre subcultuur zien. In een video zegt Jeff Lowe dat Netflix aan het filmen is en volgende week een nieuwe aflevering online komt. „Ze komen hier morgen filmen, het is volgende week online", zegt Lowe.

Vete

Let op: het volgende stuk bevat spoilers.

In de serie wordt Joe Exotic gevolgd, tijgerfan en eigenaar van een dierentuin. De kijker krijgt te zien hoe hij in een vete belandt met dierenrechtenactiviste Carole Baskin. De twee gaan uiteindelijk zo ver dat Joe in de gevangenis belandt.

Tot overmaat ramp voor Joe, is er ook nog Jeff Lowe. Deze rijke man - die achteraf toch niet zoveel geld blijkt te hebben - biedt aan Joe te helpen wanneer hij in de financiële problemen belandt. Uiteindelijk neemt Jeff de dieren en dierentuin volledig over om vervolgens op een nieuw terrein een frisse start te maken.

Het verhaal eindigt na zeven afleveringen op de streamingsdienst en laat velen in grote nieuwsgierigheid achter. De laatste feiten die worden genoemd in de serie, dateren van december 2019. Het is zowel voor de kijker als voor de makers en mensen in de documentaireserie onbekend wat er gaat gebeuren.

Vervolg of reünie

Ook wat er in de nieuwe aflevering staat te gebeuren is daarmee nog onbekend. Het kan gaan om een vervolgaflevering, maar ook om bijvoorbeeld een reünie.

In Amerika leven meer tijgers in gevangenschap dan wereldwijd in vrijheid. In de serie wordt dat feit benoemd, het draait echter om de eigenaren van de tijgers. Er wordt relatief weinig aandacht geschonken aan het welzijn van alle wilde dieren in de dierentuinen. Vooral de onderlingen verhoudingen, bijzondere acties en opmerkelijke levensstijlen die de meesten erop nahouden, zorgen voor zeven uur onwijs smullen van de bizarre serie.