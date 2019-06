Dit zijn de koppels van Temptation Island VIPS

Nog een paar weken wachten en dan kunnen liefhebbers van bedrog, drama, lust en sexy intriges weer genieten van een gloednieuw seizoen van Temptation Island VIPS. Vanaf 27 juni is de relatietest weer exclusief te zien bij Videoland. De eerste paar koppels zijn bekend.

Fabrizio & Pommeline

Ze begonnen allebei ooit als verleider in de normale Temptation Island en zijn inmiddels misschien wel de bekendste Vlaamse verleiders van Temptation Island. Ze zetten heel wat op het spel, want de tattoo-lovers zijn namelijk verloofd! Zullen ze de verleiding kunnen weerstaan?

Thomas Cox & Yasmin Karssing

Thomas Cox is Youtuber, maar je kunt hem ook kennen als presentator van Concentrate. De geruchten gingen al een tijdje, want hij versprak zich bijna bij de ochtendshow van Giel Bellen op radio Veronica. Thomas is al 2,5 jaar samen met zijn vriendin Yasmin. Volgens is ze actrice in de dop, editor en fotografe.

Shirley en Damian

Ze zijn niet geheel onbekend, maar je moet misschien even graven om dit koppel te herkennen. Shirley Christina en Damian Diepeveen deden mee aan het reality-programma Oh Oh Daar Gaan We Weer wat in 2016 voor het laatst op tv was. Shirley en Damian zijn iets langer dan een half jaar een setje.

Channah en Quentin

Het laatste stel dat mee doet aan het programma zijn Ex on the Beach Double Dutch-sterren Quentin en Channah. Het stel heeft al de nodige stof doen opwaaien, toen bekend werd dat Channah zwanger was tijdens de opnames. Ze hebben de opnames dan ook niet afgemaakt. Halverwege het seizoen maken we kennis met een nieuw stel.

De presentatie ligt ook dit jaar weer in de handen van Yolanthe Sneijder-Cabau en Kaj Gorgels. Temptation Island VIPS is vanaf donderdag 27 juni vanaf 9:00 uur te zien bij Videoland.