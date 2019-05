Jaspers stopt maand na ophef bij For Farmers

Birgit Schuurman speelt voor de tweede keer in de Bijlmer Bajes tijdens het theaterstuk de Gevangenis Monologen 2. Theater achter gesloten deuren, vanaf donderdagavond geopend voor publiek.

Voor de tweede keer is een waargebeurd levensverhaal van een Nederlandse gevangene te zien onder de naam Gevangenis Monologen 2. Niet in de theaters in het land, maar in een leegstaande gevangenistoren van de Bijlmer Bajes. Birgit Schuurman is de enige actrice die er voor de tweede keer bij is. Metro schoof bij haar aan.

„De Gevangenis Monologen 2 is wat rauwer dan 1 en wordt vanuit meerdere perspectieven belicht. Bijvoorbeeld vanuit de moeder van gevangene Jack”, begint Birgit Schuurman (41) direct enthousiast te vertellen. Ze prikt op een terras naast Artis in een flink stuk appeltaart, voordat zij zich straks op de scooter naar de repetities in de Bijlmer Bajes begeeft.