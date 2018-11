Welke partner past het best bij de BZV-boeren?

De boeren van Boer Zoekt Vrouw zijn in een belangrijk deel van het seizoen aanbeland. Zo langzamerhand moeten ze gaan bepalen wie ze naar huis sturen en met wie ze een weekje weg willen. De grote vraag is dus: wie past het best bij mij?

Monica Wardenaar schreef daar het boek ‘Jij past echt bij mij’ over. De ondertitel luidt: Herken je ideale partner aan uiterlijk gedrag. Aan uiterlijk en gedrag kun je namelijk karaktertrekken afleiden. De auteur vergelijkt het met kijken naar honden. „Als je een herdershond en een poedel ziet, zie je gelijk het verschil. Je hoeft niet meer na te denken: hmmm lange staart, spitse neus, spitse oren; dat is een herdershond. Nee, je weet het gelijk bij de eerste oogopslag. Voor mensen geldt exact hetzelfde. Als je genoeg oefent, zie je meteen welk menstype iemand is en wat de karaktereigenschappen zijn. Je kijkt niet naar de kleur van de ogen of van het haar, maar naar het geheel.”

Boer Jaap

Hij is een koel type, in tegenstelling tot Petra. Zij is heel warm en houdt van knuffelen. Dat zag je goed toen Marylin wegging. Petra wilde gelijk een knuffel aan Jaap geven. Ze moest even wachten tot Marylin daadwerkelijk weg was, maar toen was de knuffel daar. Terwijl Jaap daar eigenlijk niet zo van houdt. Hij is het in ieder geval niet gewend. Dat geldt ook voor Marian, want zij vroeg zich hardop af of zij ook een knuffel moest geven. Zij is geen knuffelbeest. Jaap en Marian zijn elkaars maximale aantrekking. Het zijn beide koele types en hoeven niet zo nodig hun emoties te tonen. Terwijl Petra niets liever wil dan Jaap de hele dag vastpakken en kroelen. Hij heeft nog nooit een relatie gehad, waardoor het karakter van Petra voor nu als een warm bad kan aanvoelen. Maar stel dat ze een relatie krijgen, dan is hij dat na een tijdje zat. Marian en Jaap passen beter bij elkaar. Zij hebben meer chemie, ook al ziet het er nu nog een beetje ongemakkelijk uit, zoals in het kantoor van Jaap toen hij zijn hand op haar been legde.

Marian, boer Jaap en Petra.

Boerin Steffi

Zij is hetzelfde type als Jaap. Het is duidelijk te zien dat ze op dezelfde manier het programma benaderen. Ze proberen écht contact te maken met de briefschrijvers en stellen serieuze vragen: hoe zou je het vinden om hier op de boerderij te leven? Vanaf het begin is duidelijk dat ze een speciale klik heeft met Harrold. Dat begon al toen ze samen op de tractor zaten. Er was een bepaalde soort spanning. Hij wil graag de boel entertainen, terwijl Roel een stuk serieuzer is. En zelfverzekerd. Hij weet dat Harrold meer humor heeft, maar dat accepteert hij gewoon. Harrold is op zijn beurt juist onzeker. Dat zag je heel goed tijdens de barbecue. Het was bijna zielig hoe hij oogcontact met Steffi probeerde te zoeken. Aan de andere kant is hij juist weer erg zelfverzekerd als hij grapjes kan maken. Zij vindt dat schattig, terwijl een ander menstype het juist irritant zou vinden. Steffi en hij zijn een ideale match, dat is duidelijk. Maar ook met Roel zou het goed kunnen gaan. Steffi zit dus in een luxepositie. Ze heeft twee mannen die goed bij haar passen. Gaat ze voor de grappenmaker of voor de iets serieuzere optie? Met beiden komt het goed.

Roel, Harrold en boerin Steffi.

Boer Wim

Hij is ontwijkend en wil absoluut geen conflicten. Als je iets aan hem vraagt geeft hij het liefst een antwoord dat jou bevalt in plaats van dat hij eerlijk is. Hij heeft geen chemie met Paula. Hij moet vrienden om zich heen hebben en kunnen brallen, dat is hij. Een beetje oppervlakkig. En dat is niet goed of slecht, maar het is wel een karaktereigenschap van hem. Zolang hij maar een beetje lol heeft, vindt hij alles best. Paula zou daar best van kunnen leren. Neem het allemaal niet te serieus! Maar in essentie gaat dat op een gegeven moment wrikken. Marit past beter bij hem, maar het is geen ideale match. Zij zoekt iets meer pit in een man. En als hij dat simpelweg niet heeft, gaat dat ook niet veranderen. Veel mensen denken of hopen als ze een relatie aangaan: hij of zij verandert wel. Maar dat gebeurt niet. Iemand kan zijn karakter niet aanpassen.

Paula, boer Wim en Marit.

Boerin Michelle

Kijk eens naar de ogen van Ruud en Maarten. De laatste is meer naar binnen gekeerd dan Ruud. Maarten en Michelle zullen geen goede match vormen. Hij voelt zich door haar opgejaagd en zij voelt zich door hem afgeremd. Ze waardeerde het tijdens de barbecue heel erg dat Ruud met iedereen aan het praten was en sociaal en leuk deed. Dat heeft Maarten totaal niet. Als je iemand net leert kennen lijkt dat een leuke uitdaging. Dat iemand heel anders is en dat je daarvan kunt leren. Maar op een zeker moment breekt dat op. Maarten heeft soms de behoefte om heel erg op zichzelf te zijn. Dan heeft zij op een gegeven moment zoiets van: doe niet zo ongezellig en kom een kop thee drinken. En hij kan er niet tegen als zij de hele dag zegt wat hij moet doen. Dat gaat niet werken. Ruud past beter bij haar, omdat hij zo sympathiek en sociaal is. Maar de echte vonk ontbreekt. Ze willen het allebei echt heel graag, maar het is er gewoon niet.

Boerin Michelle, Maarten en Ruud

Boer Marnix

Er is niets gespeeld aan Marnix. Hij is echt zo hardhandig, bot en commanderend. Hoe hij Janneke onder water duwde is toch niet normaal? Zoiets kun je spelenderwijs doen, maar dan ziet het er anders uit. Nu vroeg ik me echt af hoelang hij haar onder water zou houden. Hij is negatief type. Ze klaagde ook een keer over dat ze ergens enthousiast over was en dat hij gelijk met een botte opmerking kwam. Tussen hun gaat het dus niet werken, want hij is gewoon zo. Bertine doet dat weinig. Zij denkt eerder verstandig: ach… Om het vervolgens naast zich neer te leggen. Hij wil mij gek maken, maar dat lukt hem niet, zou ze kunnen zeggen. Bertine is voor een deel de vrouwelijke Marnix, waar hij naar op zoek is. Je voelt de uitdaging tussen die twee: wie is er sterker? Zij past daarom beter bij hem dan Janneke.