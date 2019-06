Floating Farm: 'Itzz a liddle bit kreezziiee'

„But itzz a greet idea!" De zichtbaar geamuseerde Franse architect maakt met zijn mobieltje foto’s van de open-potstal van de Floating Farm die drijft in de Merwehaven vlakbij Schiedam. Hij vindt het een prima initiatief en ziet mogelijkheden om op deze manier in Parijs vlakbij de consument voedsel te produceren.

Van: Jaap van Rijn

Dat zal veel transport dus vervuiling schelen. En stadskinderen uit de buurt kunnen er wat van opsteken. Het is in ieder geval een maf gezicht om roodbonte koeien in een industriële omgeving met veel smaak geurend hooi van voetbalclub Feyenoord en Natuurmonumenten te zien vermalen tot niet-afgeroomde melk – lekker in de koffie – die de boer na verwerking in zijn zuivelfabriekje in flessen stopt en aan de man brengt in de drijfstalwinkel.

Terug van weggeweest

Dieronvriendelijk? We kunnen niet in de kop van de koe kijken. Maar ze maken in ieder geval een relaxte indruk tijdens het fotograferen. Van zeeziekte geen spoor. Want ben je een beetje misselijk, dan laat je het stro liggen. Je kunt het ook zo zien. Wie oude filmpjes bekijkt van de Rotterdamse stadshavens in de gloriejaren, ontwaart zwarte, giftige rook uitbrakende vaartuigen in alle denkbare soorten en maten, overal zie je beweging.

Het leven voltrekt zich in een fascinerende heftigheid. En nu, anno 2019? Ze zijn ontzield, de stadhavens. Het maritieme leven speelt zich elders af, sterieler, haast levenloos want steeds vaker onbemand. Ooit, in de tijd dat de stadshavens nog gegraven moesten worden, graasde hier het vee, in de polders en op de dijken. Ze zijn gewoon terug van weggeweest.