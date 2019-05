Weekend vol gin en jenever

Jeneverhoofdstad en gin city Schiedam doet eind deze maand haar naam eer aan. Op 25 en 26 mei zorgen onder andere Proef! De Plantage, GinFever, SWAN. Schiedam en een unieke Loungeboot tour voor volop ontspanning en vermaak in de historische binnenstad.

Cocktail

Met een gin- of jenevercocktail genieten van de lente in dé gedistilleerd stad van Nederland. Luisteren naar muziek uit alle windstreken, het ontdekken van dichtkunst, lekker in het gras hangen met een hapje van één van de foodtrucks of uitgebreid struinen langs kraampjes met de mooiste handmade kleding en accessoires. Het kan allemaal op 25 en 26 mei in Schiedam.

Highlights

Dit cultureel festival beleeft dit jaar haar 3e editie. Zo staat tijdens Proef! De Plantage het gelijknamige Schiedamse stadspark een weekend lang in het teken van muziek, food, (klein)kunst, dichters en lokale ondernemers.

GinFever

Bij GinFever draait het om gin- en jenevercocktails en genieten van het ‘bijna-zomergevoel’. Kom van alles te weten over Gin en Jenever. Geniet op de binnenplaats van het Nationaal Jenevermuseum Schiedam van heerlijke gins, cocktails en lekkere hapjes en drankjes en zomerse achtergrondmuziek. Een koortsachtig smaakvol evenement met verschillende tastings.

SWAN. Schiedam

SWAN, dé lifestyle market van Nederland en België, komt in de early summer naar Schiedam met een speciale editie. Op deze markt presenteren startende, creatieve ondernemers hun handgemaakte sieraden, accessoires, fashion, vintage, kids items, betaalbare kunst en toffe interieur items.

Loungeboot Distillers Tour

Stap ter hoogte van de Havenkerk op de loungeboot en vaar door Schiedam. Geniet van het uitzicht vanaf het water. Stap aan wal bij de distilleerderijen Loopuyt, Koninklijke de Kuyper en Onder de Boompjes en krijg een kijkje achter de schermen. Geniet op de terugweg van een Bobby’s Gin en stap uit voor de deur van GinFever.

Relaxen aan het water

De gemakkelijk beloopbare binnenstad maakt het mogelijk om zonder problemen van festival naar festival te hoppen. Drink bijvoorbeeld een verkoelend drankje op één van de terrassen aan de Lange Haven. Of dompel je onder in een prikkelende gin-chocolade workshop.