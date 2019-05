Open dag bij Vogelklas Karel Schot

Spoken word-, poëzie- en muziekliefhebbers kunnen dit jaar voor de derde keer op rij hun lol op bij festival 010 SAYS IT ALL. Van vrijdag 31 mei tot en met zondag 2 juni verandert Rotterdam even in dé spoken word hoofdstad van Nederland. Oftewel: drie dagen genieten van podiumkunsten, workshops en pop-ups op verschillende plekken in de stad.

