Wonen aan voet van Euromast?

De gemeente Rotterdam geeft toestemming voor een haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw in het gebied links en rechts van de Euromast, grenzend aan Het Park. Ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners heeft plannen voor ongeveer 700 woningen.

Kansrijk voorstel

De gemeente ziet kansen in het voorstel, maar wil wel eerst uitgebreid onderzoek doen naar de wenselijkheid en haalbaarheid van woningbouw op deze plek. Ook wil de gemeente horen hoe de omgeving denkt over de ideeën die er liggen.

In de tweede helft van mei organiseren de gemeente en Parkhaven Partners daarom een informatieavond voor omwonenden en ondernemers uit de buurt.

700 woningen

Het huidige plan voorziet in zo’n 700 woningen in verschillende prijsklassen. Uitgangspunt is 20 procent sociale huur, 30 procent woningen in het middensegment, 30 procent in het hogere segment en 20 procent in het topsegment.

Monumentaal karakter

In het voorstel is verder rekening gehouden met het monumentale karakter van Het Park, de Euromast en het monumentale gebouw van de Maastunnel. Ook is het de bedoeling ruimte te geven aan cultuur, horeca, winkels en buurtvoorzieningen. De woningen komen overigens niet in Het Park zelf, maar aan de rand ervan.

'Groene brug'

In de plannen wordt tevens gesproken over het planten van groen en bomenrijen langs de kade van de Parkhaven en de Parkkade, en aan de aanleg van een groene brug tussen de Euromast en Het Park. Daarmee willen ze het groen aan weerszijden van de Euromast, dat deels plaats zou moeten maken voor woningbouw, compenseren.

Ruimte voor initiatieven

Om de bouw van huizen in de stad te versnellen, heeft de gemeente eind vorig jaar een bouwakkoord afgesloten met verschillende projectontwikkelaars en woningcorporaties. Dit akkoord biedt marktpartijen de mogelijkheid om zelf met een voorstel voor een woningbouwinitiatief te komen, een zogenoemd ‘unsolicited proposal’.

Snel meer huizen nodig

Wethouder Kurvers is blij met het plan van Parkhaven Partners. ,,De vraag naar huizen in Rotterdam is enorm. Ik wil dan ook snel meer huizen bouwen. Deze collegeperiode start de bouw van 18.000 huizen. Er werken veel mensen aan die plannen, maar er zijn plekken waar we nog niet aan bouwplannen werken, maar die wel geschikt zijn. Ik ben blij dat ontwikkelaars voor die locaties zelf met goede ideeën komen.”

Later dit jaar wil Kurvers het gronduitgiftebeleid nog aanpassen, waardoor ontwikkelaars met goede plannen ook snel kunnen gaan bouwen, zonder de vertraging van een tender.