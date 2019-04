Haute cuisine voor maximaal 10: Deli Tasty

Eelko Ferwerda praat graag over eten terwijl hij zich laaft aan de subtiele smaken van de Vietnamese keuken bij Deli Tasty.

Filmmaker Eelko Ferwerda ontdekte Deli Tasty na een bezoek aan de markt op de Binnenrotte op zaterdag. ,,Dat was in een tijd waarin we elke zaterdag naar de markt gingen om inkopen te doen voor de komende week. Er staat daar een legendarische kraam waar ze loempia’s en kroepia’s verkopen. Maar als je te laat bent, zijn ze op. Zo kwamen we hier terecht.”

Subtiele smaken

Hij was blij verrast een Vietnamees te vinden op de Meent. ,,In mijn beleving was dit het eerste Vietnamese restaurant in Rotterdam. Zelf heb ik vroeger lang bij De Kleine Ondeugd gewerkt en zodoende immens veel Thais gegeten. Ik hoorde altijd dat de smaken in de Vietnamese keuken nog subtieler zijn.”

Vietnamese pannenkoek

Tijdens het eerste bezoek bestelde hij een Vietnamese pannenkoek, gevuld met garnalen en taugé. Deli Tasty serveert daar huisgemaakte saus bij (een friszure dressing), geraspte wortel, ingemaakte komkommer en munt. ,,Wat ik super vind, is de combinatie van warm, met koud en rauw. Dat is jammer aan de Nederlandse keuken, waar alle versheid en knapperigheid vaak wordt weg gekookt.”

Verrassende combinatie

De structuren en smaken van de kruidige pannenkoek, knapperige taugé, frisse munt en de zoetzure dressing vormen inderdaad een verrassende en aangename combinatie. ,,En het ziet er toch heel mooi uit? Ik eet dit alleen als ik tijd heb om rustig te zitten. Als ik haast heb, bestel ik een broodje geroosterd buikspek. Die vind ik lekkerder dan de broodjes Cha Sieuw van de Surinamer, omdat het vlees krokanter is.”

De lekkerste fried rice

Eelko houdt ervan om uitgebreid over eten te praten en dwaalt regelmatig af naar verhalen over tochten op een haringboot, of hoe hij de lekkerste fried rice ooit at terwijl hij platzak door Indonesië reisde. ,,Mijn interesse in culturele historie wordt vaak weggedrukt door de vraag: Waar kan ik hier eten? Vertel het me!” Met vrienden probeert hij bepaalde gerechten te perfectioneren, zoals ‘kip met uien’. ,,De truc is om de uien samen met de kip langzaam in boter te bakken, tot de ui begint aan te koeken. Lekker samen met brood en een goede salade.”

Deli Tasty, Bánh xèo (Vietnamese pannenkoek): 8 euro.

Oordeel: Deli Tasty heeft een bijzonder goede prijs-kwaliteitverhouding. Absolute aanrader! Enige nadeel is de baklucht.