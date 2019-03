Herdenking raketinslag Bergpolder

Op zondag 18 maart 1945 sloeg er ’s ochtends in de wijk Bergpolder een Duitse raketbom in. Daarbij vielen 42 doden en 48 gewonden. Deze tragische gebeurtenis wordt aanstaande zondag 17 maart herdacht.

Verwoesting

Door de inslag werden meer dan veertig woningen in de Treubstraat en Kerdijkstraat verwoest of zwaar beschadigd. Dit was het laatste bommengeweld in Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog; zes weken voor de bevrijding van Nederland.

Raketbom

De bom was waarschijnlijk van het type V1. Deze bommen werden niet gegooid, maar vlogen zelf met behulp van een straalmotor en twee vleugels.

Ander doel

De bom die in Bergpolder terechtkwam, is waarschijnlijk ten zuiden van Delft gelanceerd, zo denken deskundigen. De Duitsers wilden hiermee een geallieerd doel in de haven van Antwerpen raken. Maar net als veel andere raketbommen bereikte ook deze V1 niet zijn beoogde bestemming. Om 07.18 uur op 18 maart 1945 kwam hij neer op een groot woonblok in Bergpolder.

Herdenkingsprogramma

Vorig jaar werd de bominslag voor de eerste maal herdacht. Ook dit jaar heeft een aantal bewoners het initiatief genomen voor een herdenkingsprogramma. Deze begint zondag om 13.30 uur aan de Kerkdijkstraat 16 en duurt een half uur. Namens de gemeente spreekt een van de wethouders.