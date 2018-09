Museum Rotterdam organiseert van 28 september tot en met 6 oktober de week van het Echt Rotterdams Erfgoed.

Tien jaar geleden constateerde het historisch museum van Rotterdam, destijds gezeteld in het Schielandhuis, dat de collectie niet meer ging over veel Rotterdammers van nu. Met Echt Rotterdams Erfgoed heeft Museum Rotterdam nu een actieve collectie waarin alle Rotterdammers zich moeten kunnen herkennen. Nicole van Dijk is programmaleider Echt Rotterdams Erfgoed: “Wij waren een historisch museum, met tentoonstellingen over de historische collectie van de stad. We hebben een depot met meer dan 100.000 objecten over het dagelijks leven in de stad. Tien jaar geleden merkten we dat die collectie niet meer ging over alle Rotterdammers.”

Verhaal verzamelen

Het museum besloot de stad in te gaan en samen met bewoners te onderzoeken en bepalen wat belangrijk is en welke verhalen bewaard moeten blijven. Van Dijk: “Daar ben ik nu al zo’n negen jaar mee bezig, met het verzamelen van het verhaal over de ontwikkeling van de hedendaagse stad, via verschillende projecten.” Vera Korsten, verantwoordelijk voor de marketing en communicatie van Museum Rotterdam: “Daarbij doen we een beroep op mensen en gemeenschappen, in plaats van een collectie die bestaat uit voorwerpen.” Van Dijk: “Natuurlijk gebruiken we ook wel objecten, maar om een verhaal of proces inzichtelijk te maken.”

Democratisch

Tijdens de projecten en tentoonstellingen merkte het museum dat er te veel kennis verloren ging, elke keer dat er met iets nieuws werd begonnen. “Daarom wilden we een nieuwe, meer duurzame, manier van samenwerken met Rotterdammers. Dat heeft deels ook te maken met een discussie die in de hele museumwereld aan de gang is: hoe houd je een instituut democratisch en toegankelijk?” Korsten: “Wat dat betreft hebben wij het denk ik makkelijker dan de meeste musea, omdat ons profiel breed en ietwat diffuus is, waardoor we laagdrempelig zijn.” Het museum opereert relatief kort onder haar huidige naam (Museum Rotterdam) en is sinds 2016 gezeteld in het Timmerhuis op de hoek van de Meent. “Wij hebben ervoor gekozen om verbinding op te nemen in onze kernwaarden. Dat maakt ons bij uitstek het museum om aan community building in de stad te doen.”

Verhalen van nu

Het resulteerde vanaf 2016 in een groeiend aantal verhalen van 'nu' aan de hand van objecten en portretten van 'echte' Rotterdammers. Deze (actieve) hedendaagse collectie noemde het museum: Echt Rotterdams Erfgoed. Van Dijk: “Als je in de collectie Echt Rotterdams Erfgoed bent opgenomen dan blijven we je volgen. “Hiervoor trokken we intensief een periode op met een groep of gemeenschap, om ze daarna weer los te laten. Dat vonden we niet goed, we wilden mensen blijven volgen.” Korsten: “Dat kun je ook wel zien als een zekere zorgplicht.”

Goede conditie

Van Dijk: “Ik vergelijk het wel eens met een historische collectie, daar zorg je ook voor dat hij in goede conditie blijft. Dus dat moet je ook doen met hedendaagse mensen en ontwikkelingen. Sterker nog, die kun je vooruit helpen, door ze een podium te geven of met de juiste mensen in contact te brengen.” Het museum heeft sinds drie jaar een leerwerkgemeenschap waar studenten Social Work van de Hogeschool Rotterdam over deze kwesties meedenken en helpen uitvoeren.

Sambalman

De actieve collectie van Museum Rotterdam is van Noord tot ver op Zuid te vinden en bestaat uit personen, bedrijven en objecten die een keurmerk hebben ontvangen. Van Amina Hussen die zich, onder de naam Krachtvrouwen Oude Westen, richt op vrouwen in de wijk die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, tot burgemeester Aboutaleb, tot Dr. Mau die onder de noemer 'De Sambalman' zelfgemaakte sambal verkoopt.

Stadsmuseum

Korsten: “Het mooie is dat veel musea bezig zijn met de vraag hoe ze een cultureel divers publiek kunnen bereiken. Wij zijn daar al jaren mee bezig en nu beginnen we daar de eerste vruchten van te plukken. Met 55 collectieonderdelen kun je wel spreken van een community en al deze mensen staan in verbinding met hun achterban. Zo zitten we met Echt Rotterdams erfgoed dicht aan tegen wat een stadsmuseum zou moeten zijn aan.”

De feestelijke week van het Echt Rotterdams Erfgoed wordt geopend met de boeklancering van Echt Rotterdams Erfgoed, deel 1. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan burgemeester Ahmed Aboutaleb, Echt Rotterdams Erfgoed 0003.