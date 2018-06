Winne en Fresku op hiphopfestival Get Loose

Zondag 24 juni vindt het allereerste hiphop festival van Rotterdam plaats. Het Afrikaanderpark wordt vanaf 13.00 uur omgetoverd tot hiphopcity tijdens het Get Loose Festival.

Lokaal talent

Get Loose heeft een line-up die die voor negentig procent uit lokale acts bestaat. Festivaldirecteur Y.M.P: ,,Het is belangrijk om lokaal talent te ondersteunen. Dat doe ik door een festival te organiseren en al dat talent een podium te bieden. Samen met bekende artiesten als Fresku, Winne en Equalz moeten zij ervoor zorgen dat Get Loose een onvergetelijk evenement wordt.” Naast hiphopacts zijn er optredens van DJ’s, spoken word artiesten, urban dancers en graffiti artiesten.

Indoor fringe

Get Loose is een festival voor achttien plus. Om ook een jongere doelgroep te bedienen hebben Productiehuis FLOW en stichting Humanitas de handen ineen geslagen voor Get Talent, een gratis toegankelijke indoor fringe van het Get Loose Festival. Tussen 13.00 en 20.00 uur staan meer dan vijftien talentvolle acts in de theaterzaal en als bezoeker kun je meedoen aan workshops en ‘open mics’ in Verzamelgebouw ’t Klooster (Afrikaanderplein 7).

Meer informatie over het Get Loose Festival en de volledige line-up is te vinden op de website. Kaarten zijn voor 17,50 euro exclusief servicekosten te koop via de website en de Facebookpagina.