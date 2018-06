10.000 euro voor fietsvlonders op parkeerplaatsen

Een fietsparkeerproject van gemeente Rotterdam heeft de landelijke ‘Tour de Force-Innovatieprijs’ gewonnen. Het gaat om fietsvlonders die worden aangelegd op parkeerplaatsen voor auto’s.

Fietscongres

De prijs werd vorige week uitgereikt tijdens het Nationaal Fietscongres dat dit jaar in Rotterdam plaatsvond. Congresbezoekers mochten de winnaar kiezen uit vijf genomineerden. Die waren daarvoor door een jury van vakjournalisten geselecteerd uit zestig inzendingen. Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden.

Vlonder

De gemeente bekijkt met fietsvlonders waar ze ruimte kan maken voor extra fietsrekken. Op zo’n vlonder – eerst van hout, inmiddels van kunststof en omrand – zijn tien fietsrekken gemonteerd.

De vlonder wordt drie tot zes maanden op een autoparkeerplaats geplaatst. In die periode moet blijken of buurtbewoners daadwerkelijk gebruikmaken van de extra fietsparkeerplekken én of de buurt accepteert dat dit ten koste gaat van minder parkeerplaatsen voor de auto.

105 fietsrekken

Als dit het geval is, dan kunnen automobilisten er niet meer parkeren. De gemeente verhoogt vervolgens de parkeerruimte tot stoepniveau en zet er permanente fietsrekken neer. Er zijn inmiddels enkele tientallen vlonders in gebruik. Tot nu toe zijn 21 autoparkeerplekken in vijftien straten omgezet naar 105 fietsrekken. Die rekken bieden plaats aan 210 fietsen.

Het plaatsen van de vlonders gebeurt meestal op verzoek van bewoners of ondernemers. Het project is begonnen in de binnenstad, maar loopt nu ook in wijken rond het centrum.

Eenvoudig te leggen

De jury is erg enthousiast over het project. De vlonders zijn volgens haar eenvoudig aan te leggen. ,,Bovendien is het een democratische maatregel, omdat tijdens de proefperiode iedereen zijn zegje kan doen. Het is ook een maatregel die toont wat de gemeente Rotterdam voorheeft met de fietser én met de leefbaarheid in de stad.”

Meer stalling op CS

Zo is na een verbouwing de ondergronds fietsenstalling bij Centraal Station 400 betaalde plekken van de NS ‘omgezet’ naar gratis plekken. Ook komt er meer plek voor fietsen met een afwijkend formaat. Bijvoorbeeld bakfietsen en fietsen met een kratje voorop.

Nieuw registratiesysteem

Verder krijgt deze zomer ook het systeem dat registreert hoe lang fietsen in de stalling staan een opknapbeurt. De palletjes in sommige rekken zijn kapot. Hierdoor geven de borden aan dat er plek is, terwijl dat niet het geval is. Dat leidt tot onnodig zoeken. Door plaatsing van de rekken voor grote fietsen en de reparatie van het systeem komt hier verbetering in.