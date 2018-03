Treinverkeer Rotterdam ligt plat door grote storing

De partij van Geert Wilders, die in totaal in dertig gemeenten meedoet met de gemeenteraadsverkiezingen, is gezakt naar één zetel in Rotterdam, volgens de laatste peilingen van Maurice de Hond. De debatoptredens van lijsttrekker Maurice Meeuwissen donderdag in de Centrale Bibliotheek en zondag op RTV Rijnmond, hebben vooralsnog weinig indruk op de kiezer kunnen maken. Leefbaar Rotterdam staat in de peilingen aan kop met elf zetels, gevolgd door GroenLinks, SP en VVD met vijf zetels.

Grammofoonplaat

Meeuwissen blijft in de debatten zijn pijlen op de Islam, Turken en Marokkanen richten. ,,Nog steeds is er een oververtegenwoordiging van Turken en Marokkanen in de criminaliteit", zei hij zondag op RTV Rijnmond. Lijsttrekker Stephan van Baarle noemde de PVV daarop een haatpartij en Meeuwissen een ,,vastgelopen grammofoonplaat met telkens dezelfde boodschap over de islam."