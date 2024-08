Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom het altijd zo koud is in het vliegtuig

In het vliegtuig is het doorgaans bibberen geblazen. Maar waarom is het daar eigenlijk zo koud? Welnu: dat heeft een goede reden.

Metro zet regelmatig tips en trucjes op een rij als het om vliegreizen gaat. Dit is bijvoorbeeld waarom je beter geen koffie moet bestellen in het vliegtuig. Pijnlijke oren tijdens het vliegen? Probeer dan dit trucje. En kende jij de codetaal al waarmee vliegtuigbemanning stiekem bespreekt of je knap bent (of niet)?

Reden dat het koud is in vliegtuigen

Ditmaal geen tips en trucs, maar een verlossend antwoord op vraag die bij veel reizigers op hun lippen brandt. Waarom is het onaangenaam koud tijdens vluchten?

Nee, het vliegtuigpersoneel maakt het niet extra koud om je te pesten. „Er zit een wetenschap achter een koude cabine, en het is (vaak) in je voordeel”, zegt Jay Robert, een senior internationaal cabinepersoneelslid en voormalig steward tegen Huff Post. „We weten dat het koud is… maar we weten ook wat er gebeurt als de cabine te warm is, en dat is veel moeilijker te beheersen dan een koude cabine”, zegt hij.

Hoge cabinetemperaturen in combinatie met lagere luchtdruk op grote hoogtes kunnen er onder meer voor zorgen dat mensen flauwvallen, blijkt uit onderzoek van ASTM Internationale. Robert vertelt dat elke keer als er iemand flauwviel op zijn vluchten, de temperaturen te hoog waren.

Nadelen van warme temperaturen tijdens vlucht

Bovendien kan de lucht in de cabine überhaupt al erg droog en uitdrogend zijn. Als we het warm hebben, verliezen we nog sneller vocht, legt Robert uit. „Een koude cabine helpt voorkomen dat de droge lucht een nog grotere tol van je lichaam eist.”

Daarbovenop kunnen hoge temperaturen geuren sterker laten ruiken. Iets waar je in een druk vliegtuig niet bepaald op zit te wachten, zeker omdat de kans al groot is dat je niet al te fijne geuren tegenkomt (denk aan zweetsokken of eten met een duidelijke, indringende geur).



Gelukkig is de oplossing simpel: draag laagjes en sokken, ook als je naar een warme bestemming vliegt. „Een van de grootste fouten is je kleden voor de bestemming in plaats van voor de reis ernaartoe”, zegt Robert.

Reacties