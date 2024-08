Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde-bestemmingen populairder: dit betaal je voor een nachtje weg bij de B&B-houders

Je kunt er niet omheen: B&B Vol Liefde is razend populair. Dat is niet alleen te merken aan de kijkcijfers, maar ook aan zoekgedrag voor vliegtickets. De bestemmingen waar de B&B-eigenaren van dit jaar vertoeven, zijn in trek.

Dat ontdekte Cheaptickets.nl. Ze kregen in de gaten dat vooral het Zuid-Afrika van Mirjam tot de verbeelding spreekt. Op Johannesburg, de luchthaven dichtbij haar B&B, zit namelijk 72 procent meer zoekvolume dan vóór de start van het populaire programma.

Zoveel betaal je voor een nachtje B&B Vol Liefde

Robert Jan doet het ook goed bij vakantiegangers: er werd 49 procent vaker gezocht naar vliegtickets richting Inverness. Lefkas, waarop je moet vliegen om bij Iris in de buurt te komen, had 32 procent meer zoekvolume, Lyon bij Anja 20 procent en Gerona, dichtbij Mike en Albert, 19 procent. Wel moet gezegd worden dat die plek sowieso al populair was onder reizigers, maar nu dus des te meer.

Maar wat betaal je nou eigenlijk voor een nachtje slapen bij de B&B-eigenaren van dit jaar? We gaan ze even af. De prijzen zijn een indicatie en kunnen natuurlijk altijd verschillen, mocht je willen boeken. Bij sommige accommodaties gaat het om een standaardprijs.

Slapen bij Albert

Kasteelheer Albert verwelkomt je voor zo’n 130 euro voor één nacht in een standaardkamer. Wil je er ontbijt bij? Dan wordt het 169 euro. Wil je een tuin- of torenkamer? Dan is de nachtprijs zonder ontbijt 170 euro.

Yamas bij Iris

Als we in Iris’ adults only-paradijs kijken naar de kleinste ‘villa’ op de begane grond (zo’n 35 vierkante meter), zijn we voor twee personen 220 euro kwijt, maar dat is voor twee nachten. Goedkoper dan bij Albert dus, en hier krijg je er gegarandeerd een Abba-avond bij. Yamas, yamas, yamas! De grootste ‘villa’ met zeezicht kost 280 euro voor twee nachten.

Kopje koffie bij Anja

Bij Anja in Biches kun je voor veel minder geld terecht: je betaalt voor twee personen 72 euro voor een nacht, 63 euro als je in je eentje bent. Er zit sowieso ontbijt bij, dus verheug je maar alvast op de heerlijke filterkoffie.

Surfen bij Mike

Actief typetje? Dan is een tripje naar Mike’s B&B wat voor jou. Je bent daar best wat kwijt: je moet minimaal twee nachten boeken en in het hoogseizoen komt dat neer op 380 euro per nacht. Dan gaat het om juni, juli, augustus en september. In het mid-seizoen, dat is alleen mei, kost een verblijf bij Mike je 320 per nacht.

Kosten voor een nachtje B&B Vol Liefde

Zwijgen bij Thijz

Als je als vrouw bij Thijz je mond houdt, ben je vast welkom. Of je moet lekker ‘schilderbaar’ zijn, dan is het vast ook goed. Linksom of rechtsom: bij Thijz hoef je geen enorme knaken neer te leggen voor een nachtje tukken. Als je je tentje of caravan bij hem op het erf wil neerzetten, kost dat je 32 euro per nacht. Een safaritent voor vier personen kost je 805 euro per week.

Op safari bij Mirjam

Voor een standaardtent bij Mirjam, voor twee personen, betaal je 307 euro per nacht. Je zit hier echter wel op een unieke plek en je krijgt voor dat bedrag ontbijt, lunch en diner én een safari. Niet gek, voor zo’n ervaring.

Hanen verzorgen bij Arno

Mocht je heel erg zin hebben in een kopje hanensoep, moeten we je een beetje teleurstellen. Voor Arno’s B&B zijn er nog geen prijzen beschikbaar, hoogstwaarschijnlijk omdat de accommodaties nog niet af zijn. We hoorden niet voor niets ‘de toekomstige B&B’ als het om Arno en zijn liefdeskandidaten ging.

‘Inpiepen’ bij Robert Jan

Zin om arm in arm te lopen door de Schotse Hooglanden met je geliefde? Dan hebben we jammer genoeg geen volledige informatie voor je: de prijs is op aanvraag, dus mocht je het echt zien zitten, moet je even contact opnemen met de lord.

