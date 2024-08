Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Festival of ander uitje voor de boeg? Dit wordt het weer dit weekend

Er staan dit weekend twee grote festivals op de kalender, Lowlands en Decibel. Dan is het natuurlijk een zeer relevante vraag of je een beetje lekker weer mag verwachten, of dat je moet dansen in de modder. Festivalgangers (en iedereen die erop uit wil) hebben geluk, want het wordt volgens Weeronline prima festivalweer. Al is een buitje niet uitgesloten, dus een poncho is geen overbodige luxe.

Het weer in Nederland was nogal een achtbaan de laatste tijd: van tropische hitte naar donder en bliksem.

Het weer vanavond en morgen

Om te beginnen met vanavond: het wordt volgens de weerdienst een rustige zomeravond, met flink wat ruimte voor de zon. Na zonsondergang neemt de bewolking toe. Dit gaat op sommige plaatsen gepaard met regen. Temperaturen liggen tussen de 15 en 18 graden.

Morgen wordt het wisselvallig. Op de meeste plaatsen is het bewolkt en kan er een buitje vallen. Het wordt tussen de 21 en 25 graden.

😎 Hitte in Europa In het zuiden van Europa houdt de tropische hitte de komende tijd aan, maar in het noorden en midden van het continent wordt het een stuk minder warm. Het wordt wel iets wisselvalliger met af en toe kans op felle buien, zelfs in delen van Zuid-Europa.

Zaterdag en zondag

Zaterdag is de paraplu (of poncho) af en toe nodig, maar in de middag trekken de meeste buien het land uit. Het zonnetje laat zich dan ook nog enige tijd zien. De thermometer tikt 22 tot 25 graden aan, bij een zwakke tot matige wind. Zeker in de avond is het op veel plaatsen genieten geblazen, want er is flink wat ruimte voor de zon.

Zondag omschrijft Weeronline als ‘aangenaam zomerweer’. Hier en daar kan er in het land een klein buitje vallen, maar over het algemeen blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur is iets lager dan de dag ervoor, tussen de 21 en 24 graden. Maar omdat er weinig wind is en flink wat zonuren, is het prima weer om buiten te vertoeven.

De rest van de week lijkt hetzelfde weerbeeld te ontstaan. Af en toe een bui, maar de droge momenten overheersen. De temperaturen liggen tussen de 20 en 25 graden en dat is normaal weer voor augustus.

