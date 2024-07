Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Als je niet op vakantie kunt door armoede: hoe maak je er toch een leuke tijd van?

Vakantie, veel mensen kijken er naar uit. Maar het leven wordt steeds duurder. Kijk alleen al naar de boodschappen, maar ook de elektriciteitsrekening die oploopt. Niet voor alle mensen is het haalbaar om op vakantie te gaan. Wat moet (of beter: kan) je doen, als je door armoede of geldzorgen niet op vakantie kunt?

Vakantie is voor veel mensen vanzelfsprekend. Even lekker ertussenuit, of het nu naar Spanje of Griekenland is, of een weekje Texel. Maar niet voor iedereen is dat financieel haalbaar: een vakantie is tenslotte een flinke aanslag op het budget.

Geen geld om op vakantie te gaan

Volgens non-profit organisatie De Vakantiebank gaan zo’n 400.000 Nederlandse gezinnen dit jaar niet op vakantie, omdat zij dit financieel niet kunnen veroorloven. Het gaat om gezinnen die in armoede leven, inclusief de stress en gezondheidsissues die dit met zich meebrengt.

Juist daarom zouden zij een vakantie kunnen gebruiken, is de visie van De Vakantiebank. Stichting De Vakantiebank is een organisatie die als doel heeft om vakanties mogelijk te maken voor mensen die dit zelf niet kunnen betalen. Ze brengen vraag en aanbod samen, werven sponsors, donateurs en vrijwilligers, zodat mensen die in armoede leven, op vakantie kunnen gaan.

Extra schrijnend voor kinderen

Voor kinderen is het extra schrijnend als zij niet op vakantie kunnen. De kinderen blijven in en rondom het huis, het hoogtepunt is voor hun misschien wel de speeltuin in de buurt of logeren bij vriendjes. Maar als ze terugkomen op school na de zomervakantie, kunnen zij niet meepraten met hun klasgenoten die er wel lekker met de caravan of tent op uit zijn geweest.

Waarom is vakantie zo belangrijk?

Vakantie lijkt misschien een luxe, maar dat is het zeker niet altijd. Vakanties spelen een belangrijke rol in het doorbreken van de dagelijkse routine. Je bent in een andere omgeving, je ontsnapt aan de dagelijkse sleur, je doet nieuwe indrukken op en dat is heel goed voor je brein. Als het goed is, kom je ook tot rust als je op vakantie bent. En dat komt je mentale en fysieke gezondheid ten goede. Uit onderzoek blijkt dat vakantie de kans op stress gerelateerde aandoeningen, zoals hart- en vaatziektes, kan verminderen.

Tijdens vakanties doe je ook sociale contacten op, wat weer invloed heeft op hoe gelukkig iemand zich voelt. Kinderen kunnen nieuwe vriendjes maken op de camping, ouders kunnen ook leuke contacten opdoen of juist meer tijd investeren voor elkaar, waar ze in het dagelijkse, hectische leven onvoldoende aan toe komen.

Gratis vakantie voor gezinnen in armoede

De Vakantiebank bestaat inmiddels twaalf jaar. Gezinnen kunnen zichzelf aanmelden, waarna er een toetsing volgt of zij wel aan de criteria voldoen. Het is ook mogelijk dat ze via de Voedselbank of hulpverleningsinstanties bij De Vakantiebank terecht komen. Ze kunnen ook worden doorverwezen door een dominee of maatschappelijk werker. „In het najaar kunnen melden zich aanmelden”, licht woordvoerder Pim Loeff toe. „Zo’n dertienhonderd mensen komen dan op de wachtlijst terecht. Dan zetten we in het voorjaar de wachtlijsten stop.”

De Vakantiebank heeft afspraken gemaakt met zowel vakantieparken als particulieren, die kosteloos een caravan, chalet, een eigen vakantiehuis of andere recreatievorm ter beschikking stellen. „We hebben afspraken gemaakt met een aantal vakantieparken en hotelketens die maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vinden”, zegt Loeff. Ongeveer de helft wordt ingekocht bij grote parken. De reiskosten naar de accommodatie worden ook betaald, verder krijgt elk gezinslid 15 euro te besteden per week. „Als stichting zijn we afhankelijk van donaties van gemeenten, bedrijven en particulieren”, zegt de woordvoerder.

Vooral voor kinderen is het belangrijk dat zij er lekker een weekje tussenuit kunnen. „Ze kunnen dan op school ook vertellen dat ze iets leuks hebben gedaan, zoals zwemmen of nieuwe vriendjes gemaakt op de camping.” Dit jaar hoopt De Vakantiebank achthonderd vakantieweken weg te geven aan gezinnen die dat nodig hebben om financiële redenen.

Tips voor als je niet op vakantie kunt

Ondanks initiatieven als De Vakantiebank, zijn er nog genoeg gezinnen voor wie een vakantie niet is weggelegd omdat ze leven in armoede en maar met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Een zoektocht via Google leert dat er meerdere organisaties zijn die vakanties voor minima organiseren, bijvoorbeeld Stichting Weekje Weg. Ook zijn er stichtingen die zomerkampen organiseren voor kinderen, van ouders die dat niet kunnen betalen, zoals VakantieKind. Ook lokaal en via diverse kerken zijn er initiatieven te vinden.

Verder zijn er nog een aantal tips, om je kinderen en jezelf toch een leuke vakantie te bezorgen. Zo kun je een tent opzetten in de eigen tuin en daar de kinderen laten kamperen. Haal ‘s ochtends verse broodjes bij de bakker, zodat je toch nog een beetje het vakantiegevoel hebt. Verder is het ook heel leuk om te gaan picknicken, op een mooie, zomerse dag. Je kunt dat ook combineren met een dagje naar het strand.

Voor avontuurlijke kids is het ook mooi om een kampvuur aan te steken in de tuin, dat geeft toch wel het ultieme buitengevoel. Als je marshmellows roostert, is het vakantiegevoel wel compleet. Ook kan het leuk zijn om logeerpartijtjes te organiseren bij vriendjes of nichtjes en neefjes, zodat ze er toch even tussenuit zijn. Ten slotte kun je ook regelmatig een dagje uit gaan. Een dagje pretpark of dierentuin is best duur, maar je kunt ook naar een grote speeltuin, een klimhal of een groot buitenzwembad.

