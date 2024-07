Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze plek in het vliegtuig is het beste voor kinderen

Het kiezen van een stoel in het vliegtuig is altijd al een uitdaging. Wil je bij het raampje zitten, zodat je kan slapen? Of juist aan het gangpad, zodat je je een beetje kan uitstrekken? Maar mensen met kinderen moeten over nóg meer nadenken, want waar kan je kind het beste zitten?

Kijken kinderen liever uit het raam? Of zitten ze juist liever veilig in het midden?

Stoel aan het raam

Het antwoord zal je misschien niet verrassen, maar net zoals menig volwassene, geven ook jonge reizigers voorkeur aan de plekken aan het raam. „Kinderen kijken graag door het raam en ze zullen andere passagiers niet storen”, vertelt reisexpert Jurga Rubinovaite aan Huffpost. Als je met een kind reist, kun je volgens haar daarom het beste kiezen voor een stoel aan het raam.

De stoel bij het raam kan ook een extra oppervlak bieden om tegenaan te leunen of te slapen, en het gevoel geven dat je wat meer ruimte hebt.

Vliegen met meerdere kinderen

Maar wat nou als je reist met meer dan één kind? „Als twee ouders met één kind reizen en er zijn drie stoelen aan elke kant van het vliegtuig, dan is het het beste om alle drie de stoelen te boeken: een stoel bij het raam voor het kind en de stoelen in het midden en aan het gangpad voor de ouders.”

Nu kan het gebeuren dat er geen stoelen meer naast elkaar vrij zijn tijdens het reserveren. Volgens de reisexpert moet je hierdoor niet ontmoedigd raken. „Je kan altijd contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij om te vragen of er later nog meer stoelen beschikbaar komen.”

Kindermaaltijd

Om het vliegen met kleintjes nog aangenamer te maken, geeft Rubinovaite de tip om van tevoren alvast een kindermaaltijd te reserveren op lange afstandsvluchten. „Speciale maaltijden worden altijd veel eerder gebracht dan de rest, zodat je je kinderen kunt helpen voordat je je eigen eten krijgt.”

