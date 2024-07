Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van dit materiaal wordt briefgeld gemaakt (en zo herken je vals geld)

Munten en eurobiljetten zijn in Nederland een wettig betaalmiddel. Toch zijn er bijvoorbeeld parkeergelegenheden, bioscopen en apotheken waar je – vaak vanwege de veiligheid – niet meer met contant geld kunt betalen. Van welk materiaal wordt dat contante briefgeld eigenlijk gemaakt?

We betalen minder vaak met contant geld. Maar toch kun je slechts bij 4 procent van de winkels niet meer met contant geld betalen, meldt De Nederlandsche Bank.

Het briefgeld dat we gebruiken, slijt na verloop van tijd. Hoe vaker het briefje wordt gebruikt, hoe sneller deze slijt. Soms ontvang je een kraakvers briefje van 50 euro, terwijl je wellicht ook weleens een briefje van 5 euro in je handen hebt gehad, waar nog maar weinig van over is. Lees hier wanneer je wel en niet meer kunt betalen met beschadigd geld.

Uitgifte van briefgeld

In Nederland worden eurobiljetten uitgegeven door De Nederlandsche Bank. Naast uitgifte van biljetten, beheert DNB ook de voorraad van biljetten. Volgens de Europese Centrale Bank zijn er wereldwijd zo’n 30 miljard eurobiljetten in omloop. In 2023 was Nederland samen met andere Europese landen verantwoordelijk voor de productie van 1645 miljoen briefjes van 50 euro. In totaal werden er in 2023 zo’n 3,1 miljard eurobiljetten gedrukt met een totale waarde van 156,6 miljard euro.

Dit jaar wordt er meer geproduceerd. In onderstaande tabel vind je een overzicht van de hoeveelheid geld die dit jaar wordt gedrukt door verschillende Nationale Centrale Banken, gecoördineerd door de Europese Centrale Bank. Ook dit jaar is Nederland verantwoordelijk voor de productie van biljetten van 50 euro.

Briefgeld Hoeveelheid (in miljoenen) Totale waarde (in miljoenen euro’s) Nationale Centrale Bank €5 313,8 1568,9 euro Griekenland, Spanje €10 424,2 4241,5 euro Spanje €20 564,9 11.297,6 België, Duitsland, Kroatië, Letland, Litouwen, Oostenrijk, Portugal €50 1538,4 76.920 Estland, Ierland, Frankrijk, Italië, Cyprus, Luxemburg, Malta, Nederland, Slovenië, Slowakije, Finland €100 527,5 52.751 Duitsland €200 164,2 32.846 Duitsland €500 – – Totaal 3533 179.625 Bron: Europese Centrale Bank, Banknotes production

Materiaal van briefgeld

De optimalisatie van de biljettenproductie wordt door De Nederlandsche Bank flink onderzocht. In 2024 laat DNB 183 miljoen biljetten van 50 euro drukken. Die biljetten blijven niet binnen de Nederlandse grenzen, maar zullen ook in andere eurolanden worden gebruikt. En mocht je denken dat jouw briefgeld gewoon op papier wordt gedrukt, dan heb je het mis.

Geld wordt namelijk gemaakt van katoen, legt De Nederlandse Bank uit. Dat gebeurt omdat katoen sterker is dan papier, waardoor de biljetten langer meegaan. Sinds 2019 gebruikt DNB voor de productie van geld duurzaam katoen. DNB gebruikt drie verschillende soorten katoen; Fairtrade-katoen, biologisch katoen en katoen dat wordt gelabeld met een Better Cotton Initiative-label.

Levensduur van biljetten

Door gebruik te maken van katoen hoeven er minder vaak en minder snel nieuwe bankbiljetten te worden gedrukt, wat goedkoper is, maar ook beter is voor het milieu. Hoe vaker een biljet in omloop is, hoe korter het biljet meegaat. Met name biljetten met een lage waarde, zoals 5 euro-biljetten, 10 euro-biljetten en 20 euro-biljetten worden veel gebruikt. Daarom hebben deze biljetten een beschermlaag. De levensduur van een biljet is zeer uiteenlopend en wordt deels beïnvloed door de circulatie van het biljet. Verschillende studies hebben aangetoond dat de levensduur van een biljet varieert van een paar maanden tot jaren.

Waar een veelgebruikt briefje van 5 euro na een half jaar al niet meer geschikt kan zijn voor gebruik, kan dat bij een briefje van 100 euro dat weinig gebruikt is 7 jaar duren.

Valse eurobiljetten

Naast de circulatie van echt geld, is het onvermijdelijk dat er ook valse biljetten in omloop zijn. Het 50 euro-biljet wordt in Nederland het vaakst aangetroffen als vals biljet. Het aantal valse eurobiljetten dat is aangetroffen is het afgelopen jaar gedaald met 54 procent, ten opzichte van 2022. In 2023 werden er in Nederland 17.400 valse biljetten aangetroffen. Wereldwijd waren dat 467.000 valse biljetten, tegenover 30 miljard echte eurobiljetten in omloop.

Zo herken je vals geld

Natuurlijk wil je niet zelf met een vervalst biljet achterblijven, daarom is het goed om een biljet te controleren op echtheid. Dat kun je relatief gemakkelijk zelf doen, door het biljet te voelen, bekijken en kantelen.

Je kunt het biljet tegen het licht houden, waardoor het watermerk (links op het biljet), de veiligheidsdraad (links van het midden op het biljet) en het portretraam (rechts op het biljet) te zien zijn.

Voel aan de linker- en rechterkant van het biljet, daar zitten korte diagonale streepjes waar je reliëf kunt voelen.

Door het biljet te kantelen verschijnt er in de zilveren band op het biljet een portret van Europa in een doorzichtige raam.

Twijfel je over de echtheid? Dan kun je het biljet inleveren bij De Nederlandse Bank op locatie, of het biljet opsturen voor onderzoek. Daarnaast kun je ook de check-je-biljet-app (gratis) gebruiken om het biljet te controleren.

Vorige Volgende

Reacties