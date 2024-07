Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pas op als je deze zomer een auto huurt in Spanje (plus tips om niet opgelicht te worden)

Vertrek je deze zomer naar de Spaanse zon? Pas dan op als je een auto huurt. Veel autoverhuurders in Spanje houden er slinkse praktijken op na en proberen mensen geld afhandig te maken, waarschuwt de Consumentenbond.

Spanje is een favoriet vakantieland onder Nederlanders.

Trucs en leugens van verkoopmedewerkers

Bedrijven zouden onduidelijk communiceren en extra kosten voor bijvoorbeeld aanvullende verzekeringen, upgrades en vermeende schades rekenen. Ook zouden medewerkers onvriendelijk zijn.

De Consumentenbond keek naar duizend onlinerecensies en -klachten over autoverhuurders, reserveerde bij twaalf bedrijven een auto en bezocht de aanbieders. Bij het boeken bleef volgens de consumentenorganisatie al veel onduidelijk, zoals de borg. Soms ontbrak belangrijke informatie over een boeking aanpassen of annuleren. Ook zouden sommige bemiddelingssites tijdens het boeken schimmig zijn over verzekeringen en het eigen risico.

Aan de balie zijn consumenten volgens de bond „overgeleverd aan de trucs en leugens van de verkoopmedewerkers”. Sommige bedrijven wilden dat mensen een contract blind tekenden of de papieren waren alleen in het Spaans. Enkele verhuurders weigerden bestaande schade te noteren of wilden niet tekenen voor een goede ontvangst van de auto. Meerdere auto’s stonden in donkere garages, waardoor schade onzichtbaar was. Bij het inleveren ontstonden discussies over de hoeveelheid brandstof in de tank.

Vooral Goldcar maakt het volgens de Consumentenbond bont. Veel klachten gingen over dit bedrijf. Deze verhuurder zou mensen laten bijbetalen voor een niet-bestaande belasting en een optionele verzekering.

Tips om niet opgelicht te worden als je een auto gaat huren

De Consumentenbond adviseert vakantiegangers de huurauto en verzekeringen goed te regelen voor vertrek. Zo weten reizigers zeker dat ze geen extra opties hoeven te nemen. Wat zijn andere tips?

Pluis het huurcontract na en neem de tijd om ook de kleine lettertjes goed door te nemen, want daar kunnen bepaalde voorwaarden in staan die duur uit kunnen vallen.

Lees reviews over de verhuurder voordat je ergens boekt. Zie je veel klachten over mysterieuze extra kosten, dan is het misschien toch beter voor een andere verhuurder te gaan. Zelfs als de prijs aantrekkelijk is, want goedkoop is in zo’n geval vaak duurkoop.

Kies voor een verhuurder met een ‘vol meenemen, vol inleveren’-beleid. Leeg inleveren klinkt makkelijk, maar het houdt concreet in dat je een veel hogere prijs voor brandstof betaalt, terwijl je voor ongebruikte brandstof nauwelijks iets terugkrijgt.

Maak foto’s en/of video’s van de auto, zodat je eventueel kunt bewijzen dat schade er al zat. Als je de auto terugbrengt, laat een medewerker tekenen dat er geen nieuwe schade is ontstaan.

Neem eigen navigatieapparatuur mee of gebruik je smartphone. Voor het huren van een navigatie betaal je doorgaans veel te veel.

Check je creditcardafschrijvingen regelmatig bij thuiskomst, zodat je zeker weet dat de verhuurder niet stiekem iets extra’s heeft gerekend.

Vorige Volgende

Reacties