Opgelet: in deze landen is het slim om je te verzekeren voor onverwachte medische kosten

Je wilt er natuurlijk liever niet aan denken, maar het zou zomaar kunnen dat je tijdens je vakantie onverhoopt naar het ziekenhuis of de dokter moet. Hoe zit het dan met de kosten, in welke landen heb je een extra reisverzekering nodig?

Je verzekeren tegen medische kosten op reis is niet verplicht, waardoor het misschien verleidelijk is om te denken: laat maar. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje en de rekening kán flink de pan uit rijzen. Hoeveel je het precies gaat kosten, hangt af van het land waar je naartoe gaat.

Hoe zit het met onverwachte medische kosten op reis?

Dat zit zo: met je zorgverzekering heb je wereldwijde recht op zorg. Stel dat je een ongeluk krijgt of ziek wordt, dan worden de ziekenhuiskosten vergoed. De zorgverzekeraar gaat daarbij echter niet uit van de daadwerkelijke kosten, maar van wat de behandeling in Nederland kost.

In de meeste landen zal dit voldoende zijn, maar dat is niet overal zo. In sommige landen moet je mogelijk flink bijlappen, omdat de kosten voor gezondheidskosten daar veel hoger liggen. De Verenigde Staten is daar het meest illustere voorbeeld van. Zo betaalde een Brits stel ooit omgerekend 330.000 euro na een onverwachte bevalling. De Consumentenbond noemt als voorbeeld ook Canada, Zwitserland, Japan en een aantal landen in Zuid-Amerika als plekken met dure zorg.

Een ander aandachtspunt is dat toeristen soms in privéklinieken belanden in plaats van staatsziekenhuizen, waar je veel meer betaalt. De bond noemt Griekenland, Spanje en skigebieden in Oostenrijk als plekken waar dit gebeurt.

Extra reisverzekering of aanvulling zorgverzekering

Hoe kun je je goed verzekeren voor medische kosten? Dat kan op twee manieren. Je sluit óf een reisverzekering met een extra dekking af, óf je neemt een aanvullende zorgverzekering. Het voordeel van een reisverzekering is dat bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten dan ook worden gedekt. Ook heb je dan meestal niet te maken met het eigen risico. Bovendien kun je een reisverzekering, in tegenstelling tot een aanvullende zorgverzekering, het hele jaar door afsluiten.

