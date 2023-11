Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Maak vervuilende vakantie duurder, schade aan het milieu hoort in de prijs’

Een vakantie en dan specifiek ‘zo’n vervuilende vakantie’? Duurder maken en snel een beetje. Daarvoor wordt komend weekend gepleit op de nationale tv.

Frank Oostdam is de man die groot voorstander is van een duurderde vakantie. Hij is directeur van De Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). Oostdam wil dat binnen een jaar de milieuschade van iedere vakantie wordt doorberekend in de prijs. Hij zegt dat in het televisieprogramma Wat Houdt Ons Tegen? van omroep HUMAN. Het gevolg kan een forse prijsverhoging voor vlieg- en cruisevakanties betekenen.

Metro schreef afgelopen zomer ook over Oostdam en de ANVR. Toen dacht men meer aan de knip van de vakantieganger. ANVR zag dat grote Nederlandse pakketreisaanbieders hun prijzen niet duidelijk vermeldden. Daardoor zouden reizigers / consumenten de uiteindelijke kosten van hun vakantie niet goed kunnen zien.

‘Milieuschade op vakantie belasten is geloofwaardig’

In de aflevering van Wat Houdt Ons Tegen? over cruisevakanties, komende zondag, zegt de voorman van de ANVR dat de reissector meer rekening moet houden met de milieuschade van een vakantie. De reden volgens Oostdam: geloofwaardig te blijven. „Ik denk dat de manier waarop we het nu doen niet houdbaar is voor de toekomst”, aldus Oostdam.

Uitstoot van een cruiseschip

De gemiddelde uitstoot van een weekje op een cruiseschip, rekent het tv-programma de kijkers voor, is zo’n 2 ton CO2 per persoon. Dat bedrag komt bovenop de jaarlijkse gemiddelde uitstoot van 9 ton CO2 per persoon. De maatregel zou voor een cruisevakantie van een week, die 600 euro kost, een prijsverhoging van 100 euro kunnen betekenen. Frank Oostdam: „Het moet een prikkel geven aan de consument om die nog bewuster te maken van de milieugevolgen van een cruisevakantie.”

🌍 Wat houdt ons tegen? In Wat houdt ons tegen? onderzoekt journalist en schrijver Jeroen Smit samen met klimaatjournalisten Jaap Tielbeke en Daphné Dupont-Nivet wat nodig is om écht te verduurzamen, met iedere week een ander thema. Na ‘cruiseschepen aan de ketting’ volgen dit seizoen nog tuinen van de toekomst, een zieke afvalberg, een beter milieu begint op de bouwplaats, verleid door fossiel en duurzame directeuren.

Uitstoot vermelden in vakantie-advertenties

Ook wil Frank Oostdam dat bij iedere advertentie van een vakantie voortaan de CO2-uitstoot wordt vermeld: „Behalve dat we kampioen zijn in het voorspiegelen van een prachtige vakantie, moeten we ook transparant zijn in de CO2-uitstoot. Wij zouden een prachtige rol kunnen spelen door de consument daarvan bewust te maken.”

Uit een recent grootschalig onderzoek van Trends and Tourism blijkt dat bij de keuze van vakanties duurzaamheid een ondergeschikte rol speelt en prijs en aantrekkelijkheid van de vakantie bepalend zijn.

