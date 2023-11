Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verdachte binnendringen school is 19-jarige man, zei dat hij wapens en explosieven bij zich had

De verdachte die dinsdagochtend een basisschool in Oisterwijk binnendrong, is een 19-jarige man uit die Brabantse plaats. Rond 08.00 uur liep de verwarde man de basisschool aan de Willem de Zwijgerlaan binnen. Hij zei dat hij gewapend was en explosieven zou hebben geplaatst. Beide werden niet gevonden, niet bij de man en ook niet in en rondom het schoolgebouw, meldt de politie.

De school werd ontruimd en onder meer een politiehelikopter en agenten van de Dienst Speciale Interventies (DSI) werden ingezet om de verdachte te lokaliseren. De man was echter niet meer in het schoolgebouw. Na een zoektocht in de omgeving werd de verdachte rond 12.20 uur aangehouden. Het is nog onbekend waarom de man riep dat hij wapens had en explosieven had geplaatst.

Toen de man de school binnendrong, waren er leerlingen en leerkrachten in het gebouw. Zij werden tijdens de ontruiming opgevangen in het gebouw van een zwembad in de buurt. Aan het begin van de middag zijn alle leerlingen van de betreffende basisschool opgehaald door hun ouders. „Voor de leerkrachten, kinderen en ouders/verzorgers is er de aankomende dagen extra zorg”, meldt de politie.

Vanwege het incident adviseerde Oisterwijk alle scholen in de gemeente om hun deuren de rest van de dag op slot te houden en kinderen in de pauzes niet naar buiten te laten. Ook enkele scholen in het naastgelegen Berkel-Enschot hielden op eigen initiatief uit voorzorg de deuren op slot en lieten de leerlingen niet naar buiten.

ANP

