Veilig met je smartphone op vakantie: 10 tips om je voor te bereiden

‘Zal wel loslopen’, is toch een gedachte die veel mensen hebben bij eventuele gevaren met je smartphone. Digitale gevaren, van datalekken tot cyberdiefstal, dat zal toch net jou niet overkomen? Nu je misschien nog op vakantie naar het buitenland gaat is het toch wel handig als je je voorbereid op een veilige (smartphone)vakantie.

Dat is in elk geval de tip van Daniel Markuson, een cybersecurity-expert op het gebied van digitale privacy van NordVPN. De zomer komt eraan en veel mensen gaan op vakantie (met de huidige regen met velen last minute tegelijk). In dit tijdperk van groeiende afhankelijkheid van technologie zijn onze smartphones om verschillende redenen een essentiële reisgenoot geworden, dat weten we dan weer wél allemaal. Van navigatie tot fotografie (geen vakantie zonder Instagram-posts…) en van entertainment tot communicatie: die smartphone moet mee.

Kwetsbaar voor bedreigingen

Reizen met een onbeschermde smartphone kan mensen echter blootstellen aan een groot aantal digitale gevaren. Bovendien worden de smartphones kwetsbaarder voor bedreigingen als wifi-hacking en phishing-zwendels in een onbekende omgeving.

„Reizen en technologie gaan hand in hand, maar het is essentieel om het belang van digitale privacy te benadrukken. Of het nu gaat om een zomervakantie of een vakantie in een ander seizoen van het jaar, een veilige smartphone moet een topprioriteit zijn”, zegt Daniel Markuson van NordVPN.

10 tips voor je smartphone op vakantie

Terwijl voor je op vakantie gaat misschien gefocust bent op het vullen van je koffer en het niet vergeten van je paspoort, denkt Markuson daar anders over. Hij stelt in elk geval: „Het is van cruciaal belang dat jouw apparaat volledig is voorbereid op het avontuur dat voor je ligt.”

Daarom: een praktische gids over hoe je je mobiel kunt voorbereiden op vakantie. Misschien ken je een paar tips voor je smartphone al, misschien sommige ook niet. Doe er in elk geval je voordeel mee. Of, je hoort het je ouders zeggen: „Baat het niet, dan schaadt het niet.”

Apps bijwerken

De eerste stap om je smartphone klaar te maken voor de vakantie, is ervoor te zorgen dat alle apps up-to-date zijn. Voor de nieuwste releases maakt het updaten van apps je apparaat veiliger en functioneler.

Offline downloaden van entertainment

Of je nu lange autoritten plant of gewoon gegevens probeert op te slaan, het downloaden van muziek, films en games naar je smartphone kan urenlang entertainment opleveren. Vergeet dat natuurlijk niet te doen vanaf gerenommeerde websites en platforms.

Opslag opruimen

Voordat je vertrekt, is het belangrijk dat je de opslagruimte van je telefoon vrijmaakt door onnodige foto’s, video’s en apps te verwijderen. Dit kan de prestaties van mobiele apparaten verbeteren en de levensduur van de batterij verlengen.

Offline kaarten

Door offline kaarten te downloaden, kun je je weg in buitenlandse steden vinden, zonder dat je je mobiele gegevens hiervoor hoeft te gebruiken.

Gebruik een VPN

Een virtueel particulier netwerk (VPN) kan jouw privacy en veiligheid beschermen wanneer je openbare wifi gebruikt. Dit wordt gedaan door jouw verkeer te versleutelen om het zogenaamd ‘afluisteren’ door hackers te voorkomen.

Nog 5 tips voor een veilige ‘smartphone-vakantie’

Controleer de roamingkosten

Controleer voor vertrek naar het buitenland je tarieven met betrekking tot roamingkosten. Roamingkosten kunnen bij sommige aanbieders voor woekerprijzen worden aangeboden, dus het is belangrijk om voorbereid te zijn.

Vliegtuigmodus

Vergeet niet om de vliegtuigmodus op je smartphone te activeren als je in het vliegtuig zit. Dit is om mogelijke interferentie met het navigatiesysteem van het vliegtuig te voorkomen.

Mobiele betalingen

Als je telefoon NFC-technologie ondersteunt, kunt je deze gebruiken om contactloos te betalen in winkels. Het is een handige en veilige manier om je transacties te beheren.

Digitale documenten

Gebruik apps om je rijbewijs op je smartphone op te slaan. Het is een handige manier om je ID-documenten bij je te dragen zonder het risico te lopen ze te verliezen.

Documentatiemap

Maak ten slotte een map op je telefoon aan met daarin al je belangrijke reisdocumenten. Denk aan paspoort, vliegtickets en hotelreserveringen. Hiermee heb je een digitaal archief binnen handbereik voor al jouw behoeften.

Heb je na deze techniek veel meer zin om gewoon lekkere reisverhalen of tips voor mooie bestemmingen te lezen? Kijk dan eens op Metro’s reis-pagina. Fijne (en veilige) vakantie!