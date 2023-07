Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

6 tips om reizen en werken succesvol te combineren (op de lange termijn)

Nederlandse freelancers kiezen steeds vaker en langer voor het digital nomad-bestaan. Zo’n tachtig procent daarvan wil hun werk tot wel vijf (!) jaar combineren met reizen. Zo gek is dat niet natuurlijk, want hoe fijn is het om vanuit een koffietentje in Italië of op het strand in Thailand te kunnen werken? Alleen, hoe combineer je reizen en werken voor zo’n lange periode?

Peggy de Lange is vicepresident marketing bij het freelanceplatform Fiverr en deelt tips voor hoe je werken en reizen ook op de lange termijn succesvol kunt combineren.

Haar motto? „Het maakt in principe niet uit waar je bent, zolang je je een laptop en goede Wi-Fi hebt, kun je vanuit elke plek werken.” Dat het kan, weten we natuurlijk wel, maar hoe zorg je dat reizen en werken óók op de lange termijn goed blijft gaan?

Reizen en werken op de lange termijn: zó doe je dat succesvol

Hoe heerlijk het ook is om al dan niet tijdelijk te kiezen om vanuit een zonnigere plek te werken en zelf te kunnen bepalen waar je gaat en staat, wil je waarschijnlijk niet dat het jouw prestaties in de weg gaat zitten.

Inmiddels zijn er dan wel allerlei onderzoeken geweest die uitwijzen dat zelf kunnen kiezen voor waar je werkt enorm bijdraagt aan het gevoel van authenticiteit tijdens je werk, verhoogde motivatie, creativiteit en productiviteit, maar tóch zijn er een aantal handige dingen om rekening mee te houden als je reizen en werken op de lange termijn succesvol wilt laten zijn.

Peggy de Lange, vice president bij Fiverr, deelt een duidelijk stappenplan:

1. Ga na of het iets voor jou is

Om succesvol te kunnen zijn, wil je extreem gedisciplineerd en gemotiveerd zijn. Het belangrijkste is om jezelf de vraag te stellen of een ‘anywhere worker lifestyle‘ bij je past. Een paar vaardigheden en eigenschappen die nodig zijn om een digital nomad te zijn:

Zelfmotivatie: je moet jezelf kunnen motiveren om te werken, zelfs als je geen zin hebt. Veel afleiding kan het namelijk uitdagend maken om gefocust te blijven op je werk.

Tijdmanagement: je moet je werk en privéleven kunnen combineren. Het zou het beste zijn als je voor beide tijd vrijmaakt en ervoor zorgt dat je geen van beide verwaarloost. Het is belangrijk om je werklast bij te houden en ervoor te zorgen dat je al je taken op tijd af hebt. Dit kan moeilijk zijn, vooral als je aan meerdere projecten tegelijk werkt.

Discipline: het is essentieel om de discipline te hebben om gefocust te blijven op je werk en te voorkomen dat je op een zijspoor raakt. Je moet je aan een schema houden en de verleiding kunnen weerstaan om te verslappen. De wereld rondreizen kan erg verleidelijk zijn, omdat er veel afleidingen zijn die je op een dwaalspoor kunnen brengen.

Zelfvertrouwen: je moet in jezelf en in je capaciteiten kunnen geloven. Je moet weten dat je het werk aankunt, zelfs als het ingewikkeld lijkt. Het is belangrijk dat je jezelf door moeilijke tijden heen kunt slaan, ongeacht de uitdagingen die je tegenkomt.

2. Bepaal waarom je het doet en wat je passie is

Als je eenmaal zeker weet dat deze nomadische levensstijl iets voor je is, dan is het goed om te bepalen waarom je dit wil. Wat zijn je drijfveren? Is het om de wereld rond te reizen? Is het om meer flexibiliteit en vrijheid in je leven te hebben? Is het om je passie na te jagen?

Het belangrijkste is dat je duidelijk begrijpt waarom je remote wilt werken voordat je de sprong waagt. Zodra je je ‘waarom’ hebt bepaald, valt de rest op zijn plaats. Waar ben je goed in en wat vind je leuk om te doen? Ga op zoek naar wat je met je leven wilt doen.

Dit is belangrijk, want je moet een manier vinden om geld te verdienen met iets waar je van houdt. Pas als je doet wat je leuk vindt, kun je écht succesvol worden. Het is dus essentieel om iets te vinden waar je gepassioneerd over bent en dat je graag doet. Alleen dan zul je de motivatie kunnen vinden om vol te houden, zelfs als je een paar trage maanden hebt.

3. Breng je financiën op orde

De volgende stap is om je financiën op orde te krijgen. Dit is uiterst belangrijk, want je moet ervoor zorgen dat je genoeg geld hebt gespaard om jezelf te onderhouden. Vergeet niet dat je als anywhere worker geregeld extra kosten maakt, zoals vliegtickets.

Je moet er dus voor zorgen dat je genoeg geld hebt gespaard om je rekeningen te kunnen betalen. Het is verstandig om ten minste drie tot zes maanden aan levensonderhoud te sparen voordat je overstapt. Dit geeft je een buffer voor het geval je een paar rustige maanden hebt.

Overigens blijkt uit onderzoek dat bij maar liefst 94 procent van de digital nomads hun inkomen gelijk bleef of zelfs steeg. Geen garantie voor de toekomst, maar maak je dus niet extreem druk om je financiën.

4. Zorg voor een portfolio en netwerk

Digital nomads leven vrijwel altijd van freelanceklussen. En om freelance werk te krijgen, moet je een sterk portfolio en groot netwerk hebben. Je portfolio is je digitale visitekaartje, dat potentiële klanten zullen gebruiken om te bepalen of jij de juiste persoon bent voor hun project.

Neem dus tijd om er een te maken en zorg ervoor dat het je beste werk, vaardigheden en talenten laat zien. Naast een goed portfolio is het belangrijk om te netwerken om succesvol te zijn. Ga dus naar buiten en stel jezelf aan zoveel mogelijk mensen voor. Hoe meer connecties je hebt, hoe beter.

5. Zoek uit waar je wilt wonen

Gaat jouw voorkeur uit naar een grote stad of juist een klein dorpje? Wil je wonen in een land met een sterke economie of juist in een land waar je kosten voor levensonderhoud heel laag zullen zijn? Of wil je het nog uitdagender voor jezelf maken en gaan country hoppen? Dit is allemaal aan jou om te beslissen.

De juiste locatie kiezen is een persoonlijke beslissing en er is geen verkeerd antwoord. Alles hangt af van wat je zoekt in een plek om te wonen. Fun fact: onder Nederlandse digital nomads is Italië momenteel het meest populaire land om te leven.