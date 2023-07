Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ontdek deze 10 steden voor het ultieme werkgeluk

Wie droomt er niet van een perfecte balans tussen werk en priv├ęleven? In een wereld waarin de grenzen tussen werk en ontspanning steeds vager worden, is het vinden van de juiste stad om te wonen en werken essentieel. Ontdek de top 10 beste steden voor de optimale balans.

Forbes advisor heeft 128 verschillende steden wereldwijd onder de lopen genomen om voor jou de ideale plekken eruit te pikken. Een tipje van de sluier, liefhebbers van Noord-Europa kunnen hun hart ophalen. Dus, pak je koffers en maak je klaar om het leven te omarmen zoals het bedoeld is.

1. Kopenhagen, Denemarken

Jaarlijks minimaal vijf weken vakantie, gendergelijkheid en een van de gelukkigste steden ter wereld. In Kopenhagen draait alles om evenwicht. Met moderne kantore en fietsvriendelijke straten, is deze stad de belichaming van geluk op de werkvloer. Bovendien zorgen de prachtige parken en historische bezienswaardigheden ervoor dat je volop van je vrije tijd kunt genieten.

2. Helsinki, Finland

Het koude noorden van Europa verwelkomt je in Helsinki, waar geluk hoog op de agenda staat. Met flexibele werktijden en uitgebreide vrijetijdsopties, zoals het bezoeken van de prachtige parken en meren, biedt deze stad de perfecte balans tussen werk en ontspanning.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

3. Stockholm, Zweden

Stockholm, de hoofdstad van Zweden, is een ware symfonie van welzijn en succes. Met een bloeiende start-up scene, gezonde arbeidsvoorwaarden en een focus op duurzaamheid, staat deze stad garant voor een gezonde werk-priv├ębalans.

4. Oslo, Noorwegen

Ondanks dat het een dure stad is, maken Oslo’s hoge levensstandaard en hoge lonen het tot een van de beste steden om te werken en te wonen. Veel bedrijven in Oslo bieden flexibele werktijden, waardoor werknemers hun werk- en priv├ęschema’s kunnen beheren

5. Auckland, Nieuw-Zeeland

Dit dichtsbevolkte stedelijke gebied van Nieuw-Zeeland is de enige buiten Europese plaats binnen deze top 10. Werknemers in de grootste stad van Nieuw-Zeeland hebben een gemiddelde werkweek van 26,3 uur, vier weken betaald verlof en elf offici├źle feestdagen per jaar.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De groeiende economie van Auckland biedt volop werkgelegenheid in verschillende sectoren, met een lage werkloosheid (3,2 procent).

6. Gotenburg, Zweden

In Gotenborg staat het welzijn van werknemers  voorop; werknemers krijgen 25 vakantiedagen per jaar. Werkplekken en -tijden zijn flexibel: 42 procent van de openstaande vacatures biedt de mogelijkheid tot werken op afstand.

7. Reykjavik, IJsland

De IJslandse overheid legt een flinke nadruk op een gezonde werk-priv├ębalans: flexibele roosters zijn de norm. In bijna de helft van alle vacatures wordt hybride werken genoemd als optie. Bovendien hebben werknemers recht op 24 dagen verlof en 12 offici├źle feestdagen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

8. Wenen, Oostenrijk

Stadsparken in overvloed, gratis gezondheidszorg en gratis onderwijs. Dankzij de uitgebreide sociale voorzieningen is de Oostenrijkse hoofdstad een ideale plek om te wonen voor een gezonde werk-priv├ębalans.

Het werkloosheidspercentage in de stad is slechts 2,3 procent en ook hier hebben werknemers recht op 5 weken vakantie per jaar.

9. Edinburgh, Schotland

De best gerangschikte Britse stad in deze top 10 voor werk-priv├ębalans is Edinburg. Naast de adembenemende natuurlijke schoonheid, biedt de Schotse hoofdstad een royaal jaarlijks verlofbeleid van 28 dagen. Ook wat betreft zwangerschapsverlof is het een stuk ruime dan in Nederland. Vrouwen hebben 39 weken betaald verlof.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

10. Belfast, Noord-Ierland

De levenskosten in de hoofdstad Belfast zijn relatief laag. Al helemaal in verhouding met het salaris en in vergelijking met de rest van de grote steden in het Verenigd Koninkrijk. Geen fan van Scandinavi├ź? Dan is dit wellicht een uitgelezen optie.

Het vinden van de ultieme werk-priv├ębalans kan een uitdaging zijn, maar met de juiste stad als thuisbasis wordt dit een stuk eenvoudiger. Of je nu verlangt naar ontspanning in Helsinki of avontuur in Reykjavik, er is altijd een stad die bij jouw levensstijl past. Start vandaag nog met het omarmen van de levensstijl die je verdient in een van deze top 10 steden met de beste werk-priv├ębalans ter wereld.