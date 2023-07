Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Klaar voor de grote schoonmaak? Vergeet deze plekken niet…

We hebben een tijdje genoten van lekker weer, de zon schijnt in huis en dat betekent voor velen: schoonmaken! Zeker als de zon nét goed op de ramen schijnt en je alle vlekken ziet of juist al het stof op de vloer. Maar welke plekken moet je nou écht niet vergeten?

We geven je wat tips.

Vergeet deze plekken niet bij de grote schoonmaak

Iedereen kent de ‘gewone schoonmaakplekken’ wel, maar welke plekjes worden gemakkelijk vergeten en verdienen echt een sopje? Welke hoekjes mogen tijdens de grote schoonmaak echt niet worden overgeslagen? Daarom hierbij een handig niet-vergeten-lijstje, opgesteld door Helpling, de online marktplaats voor schoonmaakhulpen.

1. Afzuigkappen: eruit met dat vet

Een afzuigkap absorbeert kookgeurtjes en is een magneet voor vet. Als je hem vergeet schoon te maken, raakt hij verstopt. Daardoor gaat de afzuigfunctie sterk achteruit en staat je hele keuken straks blauw tijdens het bakken.

Je kunt het filter van de afzuigkap in de afwasmachine doen: plaats het horizontaal in het bovenste gedeelte en laat de afwasmachine een keer helemaal draaien (met alleen het filter erin). De binnenkant van de kap kan natuurlijk niet overgeslagen worden. Verwijder het vet met een sponsje en heet water. Neem het daarna af met een vochtig microvezeldoekje en droog na met een katoenen doek.

Als je geen afwasmachine hebt: plaats het filter in de gootsteen, vul hem met een dubbele hoeveelheid afwasmiddel en heel heet of kokend water. Laat het een half uur weken en schrob vervolgens het vuil weg met een schuursponsje.

2. Vriezer: bevroren bacteriën

Veel bacteriën gaan niet dood bij de temperaturen van een vriezer, maar houden daar slechts een winterslaap. Hierdoor komen ze in alle hoekjes en gaatjes van de vriezer terecht en kunnen ze eten uiteindelijk toch bederven.

Zet de vriezer uit om hem schoon te maken, haal de lades eruit en laat hem volledig ontdooien. Nadat de vriezer helemaal ontdooid is, kun je de bacteriën doden door hem af te nemen met een doek die geweekt is in een mengsel van half water / half natuurazijn. Hierna zullen de bacteriën niet meer uit hun winterslaap ontwaken.

3. Afwasmachine, broedmachine van schimmel

In de aangename warmte en vochtigheid van de afwasmachine voelen bacteriën zich veilig en kunnen ze, als je ze niet op tijd verwijdert, schade veroorzaken.

Haal eerst alle losse onderdelen eruit: rekjes, deksels van de zout- en afwasmiddelbakjes en het filter. Neem vervolgens de binnenkant van de hele afwasmachine af met de zachte kant van een schone spons en natuurazijn. Maak het filter schoon met een sponsje en afwasmiddel. Zet vervolgens alle onderdelen (rekjes, deksels, filter) terug en vul het afwasmiddelbakje met natuurazijn. Laat tot slot de afwasmachine een keer helemaal draaien op de hoogste temperatuur.

4. Grote schoonmaak en tegelvoegen

Douche, gootsteen, wc en de vloer: de normale routine om je badkamer schoon te maken. Je denkt er eigenlijk niet aan dat tegelgroeven een aparte behandeling nodig hebben. Maar juist in die groeven kan schimmel ontstaan. Om dit te bestrijden kan je Tea Tree-olie gebruiken. Het heeft een antibacteriële werking en doodt schimmels.

Na je normale badkamerroutine kun je de groeven schoonmaken. Dip een wattenstaafje in Tea Tree-olie en breng een flinke laag aan op de groeven. Na een half uur heeft dit wondermiddeltje alle fungi gedood en kun je weer onbezorgd badderen.

5. Wasmachine, spoel het vuil weg

Na een wasbeurt ziet de wastrommel er altijd brandschoon uit, maar in de leidingen en andere verborgen plekken van je wasmachine blijven gegarandeerd zeepresten achter. Hierdoor komen na verloop van tijd je kleren minder fris uit de wasmachine dan je gewend was.

Om je wasmachine schoon te maken: doe 50 gram baking soda (ook wel: zuiveringszout) direct in de wastrommel en giet 50 milliliter natuurazijn in het grote wasmiddelbakje. Was je wasmachine (zonder kleren) op 60 graden. Maak het af door het wasmiddelbakje met een sponsje en warm water schoon te schrobben.

6. Verborgen risicofactoren bij de grote schoonmaak

Deurklinken, telefoons, lichtknopjes en afstandsbedieningen worden meerdere keren per dag aangeraakt, maar komen minder vaak in aanraking met antibacteriële middelen. Virussen kunnen, als ze niet worden schoongemaakt, tot wel 24 uur overleven op dit soort oppervlakten. Ga de strijd aan met dit gevaar: giet een flinke scheut natuurazijn op een microvezeldoekje en poets alles schoon en bacterievrij.

7 Het matras: we slapen nooit alleen…

Huisstofmijt. Gemiddeld leven er 1,5 miljoen van deze beestjes in je bed. Dus vergeet niet je matras ook wat aandacht te geven tijdens de grote schoonmaak dit jaar. Klop het stof uit je matras met een mattenklopper en besprenkel hem flink met baking soda (zuiveringszout). Laat dit een paar uur intrekken, stofzuig je matras om alles op te zuigen en doe er een nieuw dekbedovertrek op. Niks zo fijn als een schoon en vers opgemaakt bed.

