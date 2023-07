Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Australië staat psychedelica op nationaal niveau toe bij therapieën: ‘Moeten heel voorzichtig zijn’

Vanaf vandaag is het in Australië toegestaan om psychedelica te gebruiken bij therapieresistente depressies. Daarmee is Australië het eerste land dat psychedelica op nationaal niveau classificeert als geneesmiddelen. Maar er wordt verzocht om voorzichtigheid, stellen experts.

Eerder dit jaar werd het gebruik van psychedelica ter ondersteuning van therapiesessies goedgekeurd. Nu mag het echt worden ingezet, schrijft BBC.

Het besluit houdt in dat psilocybine, dat wordt aangetroffen in paddo’s, mag worden gebruikt bij therapieresistente depressies. Ook MDMA, bekend als ecstasy in pil-vorm, wordt toegestaan. Bij bijvoorbeeld een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Klinisch gebruik van psilocybine

Hoewel de toegang tot de drugs als geneesmiddelen in eerste instantie beperkt en duur zal zijn, zien veel experts en patiënten het als een mijlpaal. Maar gezondheidsorganisaties hebben ook tot voorzichtigheid opgeroepen. In geen enkel ander land zijn deze stoffen op nationaal niveau toegelaten voor klinisch gebruik. Daarom is het aantal mensen dat psychedelische therapie heeft ondergaan klein.

Er zijn echter wel klinische proeven gaande in de VS, Canada en Israël. Maar hoe Australië klinische recepten voor beide drugs uitrolt, en tegen welk prijskaartje, zal in de gaten gehouden moeten worden.

‘Stap is te snel gezet’

Het gebruik van de psychedelica zou gecontroleerd moeten worden. „Het moet geen kwestie zijn van ‘neem een pil en ga weg'”, aldus dr. Mike Musker, een onderzoeker op het gebied van geestelijke gezondheid aan de Universiteit van Zuid-Australië. Hij beschreef de stap als een „game-changer” en vertelde aan persbureau AFP dat de patiënt in het geval van MDMA bijvoorbeeld waarschijnlijk drie behandelingen zou krijgen in vijf tot acht weken. Elke behandeling zou ongeveer acht uur duren en de therapeut zou de hele tijd bij de patiënt blijven.

„Ik heb verhalen gelezen over mensen die wat je noemt ‘slechte trips’ hebben gehad, of die hun trauma’s opnieuw hebben beleefd, dus we moeten heel voorzichtig zijn”, zei dr. Musker. Professor Susan Rossell, cognitief neuropsycholoog aan de Swinburne Universiteit in Melbourne, zei dat psychedelica weliswaar een potentieel hebben voor therapeutisch gebruik, maar dat de stap te snel is gezet.

Australië herclassificeert drugs

„Als je kijkt naar interventies voor elke andere ziekte, of het nu hart- en vaatziekten of kanker zijn, kun je niet zo snel een medicijn op de markt brengen als nu is gebeurd”, vertelde ze AFP. Professor Rossell, die het grootste Australische onderzoek leidt naar de effecten van psilocybine op depressie, voegde eraan toe dat er meer onderzoek nodig is om de langetermijnresultaten van de therapie te bepalen.

De Australische Therapeutic Goods Administration (TGA) schokte velen toen het in februari MDMA en psilocybine herclassificeerde zodat ze gebruikt konden worden voor therapeutische doeleinden. Het TGA verklaarde de drugs „relatief veilig” bij gebruik in een „medisch gecontroleerde omgeving” voor patiënten „met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen.” Voor de rest zijn zowel MDMA als psilocybine illegaal in Australië.

Wondermiddel?

De TGA erkent dat er onduidelijkheden en onovertuigend bewijs zijn, maar zegt dat „er veelbelovende tekenen zijn” dat gecontroleerd therapeutisch gebruik van de drugs de geestelijke gezondheid van sommige mensen kan verbeteren en dat de „voordelen voor sommige patiënten zwaarder wegen dan de risico’s.”

Psychedelische therapie kan hoop bieden. Maar vooral aan een klein aantal mensen die andere behandelingen zonder succes hebben geprobeerd. „Het is geen wondermiddel”, waarschuwde professor Richard Harvey, die voorzitter is van de Psychedelic-Assisted Therapy Steering Group. „Psychedelische therapie staat nog in de kinderschoenen. Er is meer dat we moeten weten.”