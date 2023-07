Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Europees eiland verklaart zichzelf tot telefoonvrije zone voor toeristen: ‘Meer tijd voor nieuwe ervaringen’

Nu het vakantieseizoen begint, kunnen liefhebbers van sociale media worstelen met de vraag: als je niets hebt gepost over je reis, ben je dan wel echt gegaan? Nu is er een plek in Europa die inzet op een telefoonvrije zone waar die vraag er dus helemaal niet meer toe doet.

De moeilijkheid van het weerstaan van bijvoorbeeld berichtjes uitwisselen met het thuisfront en het bijwerken van sociale media heeft het eiland Ulko-Tammio in Finland doen besluiten om bezoekers aan te sporen hun telefoons te negeren, meldt CNN.

Telefoonvrij toeristisch eiland

Ulko-Tammio claimt dan ook het eerste ‘telefoonvrije toeristische eiland’ ter wereld te zijn. Het eiland ligt in de Oostelijke Finse Golf, een nationaal park in het land dat vaak bekend staat als ‘gelukkigste land ter wereld’.

„Het eiland Ulko-Tammio, dat voor de kust van Hamina ligt, zal deze zomer een telefoonvrij gebied zijn”, zegt Mats Selin, een expert in eilandtoerisme bij Visit Kotka-Hamina. „We willen vakantiegangers aansporen om hun slimme apparaten uit te schakelen om echt van de eilanden te genieten.” Ulko-Tammio, een van de 41 nationale parken in Finland, is onbewoond, maar herbergt veel zeldzame vogels en planten die bezoekers kunnen spotten tijdens een wandeling over de natuurpaden van het eiland of vanaf de vogeltoren op het eiland.

‘Tijd voor nieuwe ervaringen’

Deelname aan een telefoonvrij bezoek voor toeristen op Ulko-Tammio is vrijwillig. Het personeel van het bedrijf dat het eiland beheert, hoopt echter dat de campagne ertoe leidt dat toeristen de stekker uit het stopcontact trekken en zich betrokken voelen bij de flora en fauna. „Je telefoon uitzetten, de natuur verkennen en mensen face-to-face ontmoeten zal je stemming en welzijn zeker een boost geven,” zei Sari Castrén, psycholoog en onderzoeksmanager bij het Finse Instituut voor Gezondheid en Welzijn. „We brengen ontelbare uren door met het scrollen van onze social media-feeds, dus als je er even tussenuit gaat, heb je meer tijd voor nieuwe ervaringen.”

Eilanden zoals Ulko-Tammio in het nationaal park zijn vooral bereikbaar per water, bijvoorbeeld met een veerboot of watertaxi – die je alleen wel moet boeken met een apparaat zoals een telefoon.